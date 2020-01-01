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Пирог с ревенем от Юлии Панковой

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Ведущая Нового канала делится простым рецептом приготовления полезного десерта.
Пирог с ревенем от Юлии Панковой
Пирог с ревенем от Юлии Панковой
пресс-служба

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Хрустящие и сочные стебли, оттенок которых – между розовым и зеленым. На вкус – очень кисло, но при этом и сладко. Говорят, что это новая клубника, которую мы можем использовать, например, в выпечке, компотах и салатах. Догадались, что речь идет о ревене?

Растение уже появилась в продаже. Поэтому рекомендуем вам побаловать себя вкусным пирогом с ревенем по фирменному рецепту ведущей «Ревизора» (Новый канал), кулинара Юлии Панковой.

– Ревень чаще всего подвергают термообработке, – говорит Юля. – Его можно запекать и варить. Хотя некоторые любит есть и сырым. Перед употреблением очистите стебли, покрытые жесткой кожурой. Ведь ее неприятно жевать. Важно знать, что ревень при термической обработке теряет цвет. Если его использовать как гарнир и готовить при низкой температуре, то оттенок, наоборот, станет насыщенно-розовым.

Ингредиенты:

  • 400 г – ревеня
  • 80 г – сахара
  • 4 шт. – яиц
  • 150 г – 30% сливок
  • 80 г – тертого миндаля
  • 230 г – сливочного масла
  • 280 г – муки
  • 70 г – сахарной пудры
  • 5 г – ванильного сахара

Приготовление:

1. Для приготовления теста смешайте просеянную муку, сахарную пудру, размягченное масло, ванильный сахар и один желток. Тщательно все перемешайте. Скатайте колобок. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.

2. Форму диаметром 26 см смажьте маслом. Разогрейте духовку до 180С.

3. Ревень почистите и порежьте таким образом, чтобы стебли уместились в форму. Выложите их в один ряд параллельно друг другу (самый длинный по центру, как диаметр формы, уменьшая к краю формы).

4. Для приготовления крема взбейте сливки, добавьте 3 яйца, тертый миндаль, сахар и снова взбейте.

5. Раскатайте тесто, выложите в форму, разровняйте поверхность. Разложите подготовленные стебли ревеня параллельно друг другу в один ряд. Залейте сливочно-миндальным кремом.

6. Выпекайте 40-50 минут при температуре 180° С до золотистого цвета.

7. Дайте полностью остыть. Подавайте с шариком мороженого.

Ранее мы писали, как приготовить ленивые вареники. 

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Теги: ревень, пирог
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