Рецепты вкусных блюд к весеннему столу, чтобы порадовать своих домашних.

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В середине мая уже появляется первая молодая картошка. Это вкусный, низкокалорийный, легкоусвояемый продукт. Бытует мнение, что самый вкусный молодой картофель - вареный. Это далеко не так. Картофель в духовке, запеченная с мясом, жареная или пюре – все это можно приготовить и из молодых клубней, главное знать несколько секретов. Например, покупать стоит картофель, который уже достаточно хорошо чиститься скребком, он будет меньше развариваться.

Молодой картофель нужно чистить непосредственно перед самым приготовлением, клубни не замачивают. Если же приготовить очищенный картофель нет возможности, лучше натереть его солью. Но даже в таком виде держать картофель дольше четверти часа нельзя. Для жарки молодой картофель нарезают крупно, практически не перемешивают в процессе приготовления. Лучше не добавлять к жареному молодому картофелю лук. Тушить молодой картофель с мясом и овощами необходимо по специальной технологии, а именно добавлять клубни за 15 минут до окончания приготовления блюда.

Рецептов приготовления блюд с молодым картофелем очень много. Самыми популярными считаются отварной или запеченый картофель с укропом, зеленым луком, сметаной, чесноком, тертым сыром. Молодой картофель “любит” жиры, поэтому при жарке не следует жалеть растительного масла, а в вареный добавляют побольше сливочного масла или сметаны. Мы советуем приготовить молодой картофель по одному из трех популярных рецептов.

Молодой картофель с зеленью и сметаной

Блюда из молодого картофеля: топ-3 вкусные идеи depositphotos

Ингредиенты:

молодой картофель - 1 кг;

свежая зелень - пучок;

сметана - 200 г;

чеснок - 2 зубца;

соль;

молотый перец

Приготовление:

Вымыть картофель, отварить в кипящей подсоленной воде до мягкости. Слить жидкость, слегка обсушить и остудить. По желанию очистить от кожуры. Переложить картофель в большую салатницу. Порубить мелко зелень, а чеснок раздавить. Смешать сметану, чеснок и зелень, посолить и поперчить. Добавить к картофелю заправку, аккуратно перемешать. Поставить в холодильник на полчаса. Перед подачей украсить веточками зелени.

Молодой картофель с грибным соусом

Блюда из молодого картофеля: топ-3 вкусные идеи depositphotos

Ингредиенты:

молодой картофель - 500 г;

шампиньоны - 300 г;

репчатый лук - 1 шт.;

сметана (20%) - 150 г;

соль;

перец;

свежая зелень.

Приготовление:

Очистить и отварить мелкий молодой картофель до готовности в подсоленной воде. Очистить лук, мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета на растительном масле. Добавить измельченные грибы, жарить их вместе с луком до готовности. Добавить сметану, тушить еще несколько минут. Выложить картофель на блюдо, полить грибной подливой, украсить зеленью.

Жареный молодой картофель с чесноком

Блюда из молодого картофеля: топ-3 вкусные идеи depositphotos.com

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Ингредиенты:

мелкий молодой картофель - 1 кг;

растительное масло - 4 ст.л.;

укроп - пучок;

молодой чеснок - 1 головка;

сливочное масло - 75 г;

крупная морская соль.

Приготовление:

Налить в сотейник масло, поставить на огонь. Вымыть тщательно картофель, высушить бумажным полотенцем. Опустить в кастрюлю с кипящим маслом. Крышку плотно закрыть. Обжаривать картофель на среднем огне, не открывая крышку и периодически встряхивая кастрюлю, чтобы картофель весь равномерно обжарился. Проверить на мягкость: мелкий картофель через 15 минут, а покрупнее – через 20 минут. Нарезать укроп, чеснок мелко порубить. В готовый картофель добавить укроп, чеснок, соль и сливочное масло. Закрыть кастрюлю крышкой, хорошо встряхнуть ее. Поставить на огонь на минуту, сразу подавать к столу.

Ранее мы писали, как запечь картофель в духовке.

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