Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших

Комментариев: 0
Лучшие рецепты заправок для шашлыка, рыбы, овощей, которые придадут блюдам пикантный вкус .
Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших
Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших
depositphotos

Читай также: Шашлык в духовке: Простой пошаговый рецепт свинины в рукаве

Карантинные мероприятия в Украине смягчили, хотя до массовых вылазок на шашлыки еще очень далеко. Тем не менее, при наличии дачи или загородного дома, можно устраивать пикник хоть ежедневно. Кстати, традиция “маевок” сложилась в бывшем СССР в 60-х годах, именно в это время стали проводить вылазки на природу с шашлыками. С тех пор тема маринования шашлыка особо актуальна в весенне-осенний период. Выбор мяса для шашлыка - целый культ, а жарить мясо лучше на костре.

О маринадах ведутся самые жаркие споры. Каждый глава семейства уверен, что знает рецепт вкусного маринада для шашлыка. Многие считают, что именно их рецепт маринада - “кавказский”. В то же время на Кавказе мясо вообще не маринуют. На самом деле, именно маринад позволяет мясу раскрыться полностью. Рецептов маринада для шашлыка очень много, в основном для маринада используют: уксус, соевый соус, майонез, аджику, мед, травы, вино и многое другое. 

Предлагаем рецепт пяти вкусных маринадов для шашлыка. Только три из них - для мяса, также предлагаем вкусно замариновать рыбу и овощи.

Медово-пивной маринад для свинины

Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших
Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших
depositphotos

Ингредиенты на 500 гр. сырого мяса:

  • соевый соус, пиво - по 100 мл.;
  • мед - 80 гр.;
  • чеснок - 2 зубца;
  • перец - 2 стручка; 
  • розмарин - 2 веточки

Приготовление:

  1. Измельчить чеснок, смешать с остальными ингредиентами.
  2. Залить свинину получившимся маринадом.
  3. Оставить в холодильнике на 72 часа.

Йогуртово-мятный маринад для ягнятины

Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших
Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших
depositphotos

Ингредиенты на 500 гр. сырого мяса:

  • несладкий йогурт - 360 мл.;
  • кинза, мята - по 3 веточки;
  • чеснок - 3 зуба;
  • зира - 3 щепотки;
  • соль;
  • перец

Читай также: Вяленое мясо холодной сушки в домашних условиях

Приготовление:

  1. Измельчить чеснок, смешать йогуртом и специями. 
  2. Залить получившимся маринадом мясо
  3. Оставить в холодильнике на 48 часов.

Маринад для шашлыка из баклажанов и цукини

Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших
Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших
depositphotos

Ингредиенты на 100 гр. баклажанов и цуккини: 

  • темный уксус Бальзамико, оливковое масло - по 4 ст.л.;
  • базилик - 2 веточки;
  • соль;
  • зеленый соус Табаско

Приготовление:

  1. Измельчить базилик измельчить, смешать с остальными ингредиентами. 
  2. Нарезать баклажаны и цукини кружками, залить маринадом.
  3. Оставить на 2-3 часа при комнатной температуре.

Маринад для говяжьей вырезки

Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших
Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших
depositphotos

Ингредиенты на 500 гр. сырого мяса:

  • сухое вино - 250 мл.;
  • оливковое масло - 50 мл.;
  • розмарин - 3 веточки;
  • тимьян;
  • перец чили;
  • эстрагон.

Читай также: Оригинальный маринад в азиатском стиле для мяса и рыбы

Приготовление:

  1. Смешать масло и вино, добавить розмарин и специи.
  2. Полить получившимся маринадом мясо.
  3. Дать постоять при комнатной температуре не более 20 минут. 

Маринад для форели гриль

Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших
Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших
depositphotos

Ингредиенты на рыбу весом 160 гр:

  • Веточки эстрагона, базилика - по 1 шт.;
  • Оливковое масло - 30 мл.;
  • Сок 1 лайма
  • Соль;
  • Перец

Приготовление:

  1. Отжать лайм в оливковое масло, добавить специи.
  2. Залить получившимся маринадом филе форели. 
  3. Дать постоять 30 минут.

Ранее мы писали, как засолить скумбрию в домашних условиях. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: маринад, маринад для мяса, маринад для рыбы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь