Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших
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Карантинные мероприятия в Украине смягчили, хотя до массовых вылазок на шашлыки еще очень далеко. Тем не менее, при наличии дачи или загородного дома, можно устраивать пикник хоть ежедневно. Кстати, традиция “маевок” сложилась в бывшем СССР в 60-х годах, именно в это время стали проводить вылазки на природу с шашлыками. С тех пор тема маринования шашлыка особо актуальна в весенне-осенний период. Выбор мяса для шашлыка - целый культ, а жарить мясо лучше на костре.
О маринадах ведутся самые жаркие споры. Каждый глава семейства уверен, что знает рецепт вкусного маринада для шашлыка. Многие считают, что именно их рецепт маринада - “кавказский”. В то же время на Кавказе мясо вообще не маринуют. На самом деле, именно маринад позволяет мясу раскрыться полностью. Рецептов маринада для шашлыка очень много, в основном для маринада используют: уксус, соевый соус, майонез, аджику, мед, травы, вино и многое другое.
Предлагаем рецепт пяти вкусных маринадов для шашлыка. Только три из них - для мяса, также предлагаем вкусно замариновать рыбу и овощи.
Медово-пивной маринад для свинины
Ингредиенты на 500 гр. сырого мяса:
- соевый соус, пиво - по 100 мл.;
- мед - 80 гр.;
- чеснок - 2 зубца;
- перец - 2 стручка;
- розмарин - 2 веточки
Приготовление:
- Измельчить чеснок, смешать с остальными ингредиентами.
- Залить свинину получившимся маринадом.
- Оставить в холодильнике на 72 часа.
Йогуртово-мятный маринад для ягнятины
Ингредиенты на 500 гр. сырого мяса:
- несладкий йогурт - 360 мл.;
- кинза, мята - по 3 веточки;
- чеснок - 3 зуба;
- зира - 3 щепотки;
- соль;
- перец
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Приготовление:
- Измельчить чеснок, смешать йогуртом и специями.
- Залить получившимся маринадом мясо
- Оставить в холодильнике на 48 часов.
Маринад для шашлыка из баклажанов и цукини
Ингредиенты на 100 гр. баклажанов и цуккини:
- темный уксус Бальзамико, оливковое масло - по 4 ст.л.;
- базилик - 2 веточки;
- соль;
- зеленый соус Табаско
Приготовление:
- Измельчить базилик измельчить, смешать с остальными ингредиентами.
- Нарезать баклажаны и цукини кружками, залить маринадом.
- Оставить на 2-3 часа при комнатной температуре.
Маринад для говяжьей вырезки
Ингредиенты на 500 гр. сырого мяса:
- сухое вино - 250 мл.;
- оливковое масло - 50 мл.;
- розмарин - 3 веточки;
- тимьян;
- перец чили;
- эстрагон.
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Приготовление:
- Смешать масло и вино, добавить розмарин и специи.
- Полить получившимся маринадом мясо.
- Дать постоять при комнатной температуре не более 20 минут.
Маринад для форели гриль
Ингредиенты на рыбу весом 160 гр:
- Веточки эстрагона, базилика - по 1 шт.;
- Оливковое масло - 30 мл.;
- Сок 1 лайма
- Соль;
- Перец
Приготовление:
- Отжать лайм в оливковое масло, добавить специи.
- Залить получившимся маринадом филе форели.
- Дать постоять 30 минут.
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