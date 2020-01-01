Лучшие рецепты заправок для шашлыка, рыбы, овощей, которые придадут блюдам пикантный вкус .

Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших depositphotos

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Карантинные мероприятия в Украине смягчили, хотя до массовых вылазок на шашлыки еще очень далеко. Тем не менее, при наличии дачи или загородного дома, можно устраивать пикник хоть ежедневно. Кстати, традиция “маевок” сложилась в бывшем СССР в 60-х годах, именно в это время стали проводить вылазки на природу с шашлыками. С тех пор тема маринования шашлыка особо актуальна в весенне-осенний период. Выбор мяса для шашлыка - целый культ, а жарить мясо лучше на костре.

О маринадах ведутся самые жаркие споры. Каждый глава семейства уверен, что знает рецепт вкусного маринада для шашлыка. Многие считают, что именно их рецепт маринада - “кавказский”. В то же время на Кавказе мясо вообще не маринуют. На самом деле, именно маринад позволяет мясу раскрыться полностью. Рецептов маринада для шашлыка очень много, в основном для маринада используют: уксус, соевый соус, майонез, аджику, мед, травы, вино и многое другое.

Предлагаем рецепт пяти вкусных маринадов для шашлыка. Только три из них - для мяса, также предлагаем вкусно замариновать рыбу и овощи.

Медово-пивной маринад для свинины

Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших depositphotos

Ингредиенты на 500 гр. сырого мяса:

соевый соус, пиво - по 100 мл.;

мед - 80 гр.;

чеснок - 2 зубца;

перец - 2 стручка;

розмарин - 2 веточки

Приготовление:

Измельчить чеснок, смешать с остальными ингредиентами. Залить свинину получившимся маринадом. Оставить в холодильнике на 72 часа.

Йогуртово-мятный маринад для ягнятины

Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших depositphotos

Ингредиенты на 500 гр. сырого мяса:

несладкий йогурт - 360 мл.;

кинза, мята - по 3 веточки;

чеснок - 3 зуба;

зира - 3 щепотки;

соль;

перец

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Приготовление:

Измельчить чеснок, смешать йогуртом и специями. Залить получившимся маринадом мясо Оставить в холодильнике на 48 часов.

Маринад для шашлыка из баклажанов и цукини

Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших depositphotos

Ингредиенты на 100 гр. баклажанов и цуккини:

темный уксус Бальзамико, оливковое масло - по 4 ст.л.;

базилик - 2 веточки;

соль;

зеленый соус Табаско

Приготовление:

Измельчить базилик измельчить, смешать с остальными ингредиентами. Нарезать баклажаны и цукини кружками, залить маринадом. Оставить на 2-3 часа при комнатной температуре.

Маринад для говяжьей вырезки

Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших depositphotos

Ингредиенты на 500 гр. сырого мяса:

сухое вино - 250 мл.;

оливковое масло - 50 мл.;

розмарин - 3 веточки;

тимьян;

перец чили;

эстрагон.

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Приготовление:

Смешать масло и вино, добавить розмарин и специи. Полить получившимся маринадом мясо. Дать постоять при комнатной температуре не более 20 минут.

Маринад для форели гриль

Маринады для шашлыка из мяса, рыбы и овощей: топ-5 лучших depositphotos

Ингредиенты на рыбу весом 160 гр:

Веточки эстрагона, базилика - по 1 шт.;

Оливковое масло - 30 мл.;

Сок 1 лайма

Соль;

Перец

Приготовление:

Отжать лайм в оливковое масло, добавить специи. Залить получившимся маринадом филе форели. Дать постоять 30 минут.

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