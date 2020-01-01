54 мин назад Комментариев:0

Рецепт вкусного торта, который готовят без выпекания.

Читай также: Рецепты полезной выпечки: хлеб без глютена

Сливочное “полено” - торт без выпечки, который был популярен во времена СССР. Он готовится всего из нескольких ингредиентов - бисквитного печенья, сливок, сливочного масла. Сегодня, в эпоху Тирамису, капкейков и муссовых тортов этот десерт незаслуженно забыт. Сливочное “полено” готовится очень быстро в домашних условиях и станет прекрасным дополнением к утреннему чаю.

Предлагаем приготовить сливочное “полено” по немецкому рецепту. Так, в крем добавляют шоколад, а вместо сливочного масла используют кокосовое. Получается очень вкусно, шоколадный крем похож на шоколадно-сливочный пломбир. Улучшить вкусовые качества торта можно добавив в него мелко рубленные орехи, например арахис или грецкие. Чтобы получился торт в виде полена, необходимо взять продолговатую форму для выпечки.

Сливочное “полено” по-немецки: десерт дня depositphotos

Читай также: Печеные пирожки с молодой капустой

Приготовление:

Измельчить шоколад ножом. Добавить сливки, масло, ванилин. Растопить на водяной бане на слабом огне до получения однородного крема. Смазать форму для выпечки растительным маслом, выстелить пищевой пленкой. Залить дно формы кремом, выложить в ряд печенье. Сверху вылить еще крем. Выкладывать слоями до верху формы. Отправить форму в холодильник на ночь. Снять аккуратно пленку, нарезать порционно.

Ранее мы писали, как приготовить домашнее печенье на смальце.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.