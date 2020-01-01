Сливочное “полено” по-немецки: десерт дня

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Сливочное “полено” - торт без выпечки, который был популярен во времена СССР. Он готовится всего из нескольких ингредиентов - бисквитного печенья, сливок, сливочного масла. Сегодня, в эпоху Тирамису, капкейков и муссовых тортов этот десерт незаслуженно забыт. Сливочное “полено” готовится очень быстро в домашних условиях и станет прекрасным дополнением к утреннему чаю.
Предлагаем приготовить сливочное “полено” по немецкому рецепту. Так, в крем добавляют шоколад, а вместо сливочного масла используют кокосовое. Получается очень вкусно, шоколадный крем похож на шоколадно-сливочный пломбир. Улучшить вкусовые качества торта можно добавив в него мелко рубленные орехи, например арахис или грецкие. Чтобы получился торт в виде полена, необходимо взять продолговатую форму для выпечки.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить домашнее печенье на смальце.
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