Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Рецепты полезной выпечки: хлеб без глютена

44 мин назадКомментариев:0
Как приготовить вкусный домашний хлеб. который подойдет даже аллергикам.
Ингредиенты
  • Рисовая мука 150 г
  • Кефир 200 мл
  • Сахар, соль по 1 ч.л.
  • Яйца 1 шт
  • Разрыхлитель, сода по 1/2 ч.л.
  • Крахмал картофельный или кукурузный 10 г
  • Сливочное масло 15 г
Рецепты полезной выпечки: хлеб без глютена
Рецепты полезной выпечки: хлеб без глютена / depositphotos

Читай также: ПП-меню: ленивые вареники без сахара от Аниты Луценко

Все больше люди интересуются безглютеновыми продуктами. Известно, что глютен - это клейковина, которая содержится в злаковых и крупах. Клейковина - враг кишечника, и многие страдают от непереносимости глютена. Это проявляется кишечными расстройствами, авитаминозом, часто устают, раздражительны. Первыми под глютеновый запрет попадают хлеб и макароны. Отличная замена хлебу из пшеничной муки - хлебобулочные изделия из рисовой, амарантовой, гречневой, кукурузной муки. Допускается смешивание двух видов муки, в этом случае выпечка получается очень нежной и вкусной.

Предлагаем приготовить безглютеновый хлеб на рисовой муке и кефире. Этот рецепт очень прост, не требует умений профессионального пекаря. Перед подачей хлеб можно нарезать и поджарить его на 220° в духовке, получатся великолепные тосты. 

Безглютеновый хлеб имеет ряд преимуществ, например, он гораздо легче усваивается, поэтому улучшает пищеварение. Безглютеновый хлеб полезен людям страдающим гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, укрепляет иммунную систему, а также помогает бороться  с аллергией или астмой. Хлеб без глютена является носителем многих антиоксидантов.

Рецепты полезной выпечки: хлеб без глютена
Рецепты полезной выпечки: хлеб без глютена
depositphotos

Читай также: Весенние лакомства: Что приготовить из ревеня?

Приготовление:

  1. Смешать в миске кефир и рисовую муку.
  2. Накрыть пищевой пленкой, сделать отверстие, оставить на ночь в холодильнике.
  3. Добавить сахар, соль, яйцо, разрыхлитель, соду крахмал, сливочное масло.
  4. Замесить тесто лопаткой, оно должно напоминать густую сметану.
  5. Выложить тесто в форму, выпекать 50 минут при температуре 220 С.

Ранее мы писали, как приготовить домашний хлеб из овсяной муки. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:без глютена,безглютеновый хлеб,хлеб,домашние рецепты,,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь