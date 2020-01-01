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Как приготовить вкусный домашний хлеб. который подойдет даже аллергикам.

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Все больше люди интересуются безглютеновыми продуктами. Известно, что глютен - это клейковина, которая содержится в злаковых и крупах. Клейковина - враг кишечника, и многие страдают от непереносимости глютена. Это проявляется кишечными расстройствами, авитаминозом, часто устают, раздражительны. Первыми под глютеновый запрет попадают хлеб и макароны. Отличная замена хлебу из пшеничной муки - хлебобулочные изделия из рисовой, амарантовой, гречневой, кукурузной муки. Допускается смешивание двух видов муки, в этом случае выпечка получается очень нежной и вкусной.

Предлагаем приготовить безглютеновый хлеб на рисовой муке и кефире. Этот рецепт очень прост, не требует умений профессионального пекаря. Перед подачей хлеб можно нарезать и поджарить его на 220° в духовке, получатся великолепные тосты.

Безглютеновый хлеб имеет ряд преимуществ, например, он гораздо легче усваивается, поэтому улучшает пищеварение. Безглютеновый хлеб полезен людям страдающим гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, укрепляет иммунную систему, а также помогает бороться с аллергией или астмой. Хлеб без глютена является носителем многих антиоксидантов.

Рецепты полезной выпечки: хлеб без глютена depositphotos

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Приготовление:

Смешать в миске кефир и рисовую муку. Накрыть пищевой пленкой, сделать отверстие, оставить на ночь в холодильнике. Добавить сахар, соль, яйцо, разрыхлитель, соду крахмал, сливочное масло. Замесить тесто лопаткой, оно должно напоминать густую сметану. Выложить тесто в форму, выпекать 50 минут при температуре 220 С.

Ранее мы писали, как приготовить домашний хлеб из овсяной муки.

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