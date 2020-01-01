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Сыр с пряными травами своими руками

6 мин назадКомментариев:0
Несложный рецепт приготовления настоящего домашнего сыра.
Ингредиенты
  • Домашний творог 0,5 кг
  • Молоко 2,5 ст.
  • Яйца 2 шт.
  • Сливочное масло 50 г
  • Соль
  • Паприка
  • Укроп
  • Болгарский перец сушеный
  • Чеснок
  • Базилик
  • Перец чили
  • Сода гашеная уксусом ½ ч.л.
Сыр с пряными травами своими руками
Сыр с пряными травами своими руками / pinterest.com

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Сыроделие - это мастерство, которое не возникло бы без экспериментов. Сыр можно приготовить в домашних условиях, у хозяек появляется широкое поле для кулинарных экспериментов. При этом дома получится не только мягкий сыр (моцарелла, филадельфия, сулугуни), но и твердый. Рецептов и советов по приготовлению домашних сыров найдется множество. По сути, можно приготовить сыр из молока и сметаны, из домашнего творога, из кефира, добавив к основным составляющим ингредиенты по вкусу. Готовить домашний сыр не просто, необходимо обладать определенными навыками и знаниями. К тому же домашний сыр готовится не быстро. 

Мы нашли несложный рецепт приготовления сыра в домашних условиях. Этот сыр больше относится к твердым. Для приготовления такого сыра понадобится жирный домашний творог, молоко, яйца и сливочное масло. Чтобы придать сыру пикантного вкуса, советуем добавить в него пряные травы: паприку, укроп, чеснок базилик, перец чили.

Сыр с пряными травами своими руками
Сыр с пряными травами своими руками
pinterest.com

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Приготовление:

  1. Перетереть творог через сито.
  2. Сложить в кастрюлю, залить молоком, чтобы оно покрыло творог. Поставить на малый огонь.
  3. Помешивать минут 20 минут до расплавления творога.
  4. Откинуть образовавшуюся массу на дуршлаг, отжать. 
  5. Выложить снова в кастрюлю.
  6. Добавить яйца, масло, соль, паприку, укроп, чеснок раздавленный, болгарский перец, чили, соду погашенную уксусом. 
  7. Помешивать на малом огне, чтобы все ингредиенты перемешались.
  8. Выложить в промасленную форму, прижать прессом. 
  9. Оставить на сутки в холодильнике.

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Теги:сыр,твердый сыр,как приготовить сытный завтрак,домашние рецепты,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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