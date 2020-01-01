Окрошка с редисом на кефире и газировке

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Пришла пора холодных супов, а одним из самых любимых у украинцев является - окрошка. Само название блюдо получило от слова “крошить”, это означает, что все ингредиенты для супа необходимо мелко измельчить. В состав окрошки могут входить: различные виды мяса, овощей, солений, пряные травы. Все это заправляется белым квасом и сметаной.
Чтобы приготовить окрошку, используют отварную или жареную свинину, говядину, мясо домашней птицы или дичь. Можно сделать окрошку из мясного ассорти, кстати в оригинале в суп добавляли остатки мяса после приготовления основных блюд. Довольно редко готовят окрошку с отварной рыбой - треской, судаком, осетровыми видами. Из овощей в окрошку можно добавлять огурцы, редис, картофель, репу, брюкву, а соленья представлены в окрошке солеными огурцами, грибами и сливами. Окрошка немыслима без зеленого лука, укропа или петрушки.
Важный ингредиент окрошки - квас. Лучше использовать специальный, несладкий. Часто вместо кваса добавляют кефир, айран, молочную сыворотку, пиво, чайный гриб, огуречный рассол. Мы предлагаем приготовить весенний вариант окрошки - с редисом на кефире и газированной воде.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить вкусные весенние блюда их ревеня.
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