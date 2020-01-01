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Простой рецепт любимого летнего блюда.

Окрошка с редисом на кефире и газировке

Окрошка с редисом на кефире и газировке / pinterest.com

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Пришла пора холодных супов, а одним из самых любимых у украинцев является - окрошка. Само название блюдо получило от слова “крошить”, это означает, что все ингредиенты для супа необходимо мелко измельчить. В состав окрошки могут входить: различные виды мяса, овощей, солений, пряные травы. Все это заправляется белым квасом и сметаной.

Чтобы приготовить окрошку, используют отварную или жареную свинину, говядину, мясо домашней птицы или дичь. Можно сделать окрошку из мясного ассорти, кстати в оригинале в суп добавляли остатки мяса после приготовления основных блюд. Довольно редко готовят окрошку с отварной рыбой - треской, судаком, осетровыми видами. Из овощей в окрошку можно добавлять огурцы, редис, картофель, репу, брюкву, а соленья представлены в окрошке солеными огурцами, грибами и сливами. Окрошка немыслима без зеленого лука, укропа или петрушки.

Важный ингредиент окрошки - квас. Лучше использовать специальный, несладкий. Часто вместо кваса добавляют кефир, айран, молочную сыворотку, пиво, чайный гриб, огуречный рассол. Мы предлагаем приготовить весенний вариант окрошки - с редисом на кефире и газированной воде.

Окрошка с редисом на кефире и газировке pinterest.com

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Приготовление:

Отварить яйца, остудить, очистить. Нарезать мелкими кубиками. Нарезать куриную грудку , отварить ее с лавровым листом, посолить и поперчить. Нарезать мелко редис, огурец, кинзу, петрушку, лук и часть укропа. Перемешать газированную воду, уксус и кефир. Смешать все ингредиенты, разложить по тарелкам. Залить кефиром с газированной водой. Посолить и поперчить по вкусу, еще раз перемешать.

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