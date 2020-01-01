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Рецепт очень вкусного овощного блюда со специями по-грузински.

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Пхали - одно из самых популярных грузинских блюд. Его популярность кроется в дешевизне, ведь основу составляет всего один овощ или травянистые растения - крапива, молодая ботва свеклы или редиса, а также мясо, рыба, субпродукты. Важно - основной ингредиент слегка бланшируется либо его вовсе не поддают никакой тепловой обработке. Именно поэтому пхали считают очень полезным.

Блюдо заправляют смесью приправ, которые входят в состав пряного соуса. Чаще всего используют: перец, чеснок, кинзу, грецкие орехи, репчатый лук, хмели-сунели, соль, винный уксус. По сути, пхали - то закусочное блюдо либо может выступать гарниром к мясным. Пхали подают в салатнике, придав блюду форму котлет либо шариков с углублением, в которое помещают гранатовые зерна или ореховое масло.

В разных районах Грузии пхали готовят по-своему, существует около двух сотен вариантов пхали. Очень популярны пхали из: свеклы, баклажанов, стручковой фасоли, шпината, грибов, сладкого перца, цветной капусты и т.д. Мы предлагаем приготовить пхали из шпината и стручковой фасоли.

Пхали из шпината со стручковой фасолью: полезное блюдо Pinterest

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Приготовление:

Выложить стручковую фасоль в кипящую подсоленную воду, проварить 5 минут. Вынуть шумовкой на дуршлаг, промыть под струей холодной проточной воды. Выложить в кастрюлю, где варилась фасоль листья шпината. Бланшировать минуту. Вынуть шумовкой, промыть холодной водой, чтобы сохранить яркий цвет шпината. Смешать в блендере орехи, кинзу, чеснок, кориандр, соль и перец. Добавить фасоль и шпинат, измельчить. Перемешать все. Сформировать шарики, выложить на тарелку сбрызнув растительным маслом.

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