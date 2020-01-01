Пхали из шпината со стручковой фасолью: полезное блюдо

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Пхали - одно из самых популярных грузинских блюд. Его популярность кроется в дешевизне, ведь основу составляет всего один овощ или травянистые растения - крапива, молодая ботва свеклы или редиса, а также мясо, рыба, субпродукты. Важно - основной ингредиент слегка бланшируется либо его вовсе не поддают никакой тепловой обработке. Именно поэтому пхали считают очень полезным.
Блюдо заправляют смесью приправ, которые входят в состав пряного соуса. Чаще всего используют: перец, чеснок, кинзу, грецкие орехи, репчатый лук, хмели-сунели, соль, винный уксус. По сути, пхали - то закусочное блюдо либо может выступать гарниром к мясным. Пхали подают в салатнике, придав блюду форму котлет либо шариков с углублением, в которое помещают гранатовые зерна или ореховое масло.
В разных районах Грузии пхали готовят по-своему, существует около двух сотен вариантов пхали. Очень популярны пхали из: свеклы, баклажанов, стручковой фасоли, шпината, грибов, сладкого перца, цветной капусты и т.д. Мы предлагаем приготовить пхали из шпината и стручковой фасоли.
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Приготовление:
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