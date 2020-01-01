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Рецепт нежного десерта из манки с карамелизированными яблоками, который порадует семью в карантин.

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Манный пудинг - оригинальный, но в то же время очень простой десерт. По сути, манный пудинг - это запеченная в духовке манная каша, вот только вкусовые качества у готового десерта немного другие. Манка в десерте чувствуется, но вкус у нее нежный и ненавязчивый. Манный пудинг - отличный вариант для детского меню, понравится десерт и взрослым, которые не любят манную кашу с детсадовской поры.

Мы предлагаем приготовить манный пудинг с яблоками. Десерт готовится довольно быстро, отличается интересным вкусом и внешним видом. Необходимо предварительно закарамелизировать яблоки и выкладывать яблочный слой между двумя манными прослойками. Советуем готовить манный пудинг в порционных формочках. Манный пудинг - отличная альтернатива творожной запеканке в качестве завтрака или полдника, несмотря на внешнюю воздушность блюдо довольно сытное.

Манный пудинг с яблоками: десерт дня Pinterest

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Приготовление:

Очистить яблоко от кожуры, семян и плодоножки. Нарезать мелко, тушить на медленном огне с сахаром (2 ст.л.) в небольшом количестве воды. Закипятить молоко, медленно всыпать в бурлящую жидкость манную крупу. Добавить сахар, щепотку соли. Варить до готовности, постоянно помешивая 7 минут. Добавить в кашу сливочное масло, перемешать, слегка остудить. Добавить желток. Взбить в пену белок, добавить в кашу. Перемешать. Смазать формочки для пудинга сливочным маслом, присыпать сухарями. Выложить тремя слоями: кашу, яблоки в сиропе, и снова кашу. Полить растопленным сливочным маслом, присыпать сухарями. Выпекать пудинг 15 минут при температуре 175 С.

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