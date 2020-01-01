Манный пудинг с яблоками: десерт дня

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Манный пудинг - оригинальный, но в то же время очень простой десерт. По сути, манный пудинг - это запеченная в духовке манная каша, вот только вкусовые качества у готового десерта немного другие. Манка в десерте чувствуется, но вкус у нее нежный и ненавязчивый. Манный пудинг - отличный вариант для детского меню, понравится десерт и взрослым, которые не любят манную кашу с детсадовской поры.
Мы предлагаем приготовить манный пудинг с яблоками. Десерт готовится довольно быстро, отличается интересным вкусом и внешним видом. Необходимо предварительно закарамелизировать яблоки и выкладывать яблочный слой между двумя манными прослойками. Советуем готовить манный пудинг в порционных формочках. Манный пудинг - отличная альтернатива творожной запеканке в качестве завтрака или полдника, несмотря на внешнюю воздушность блюдо довольно сытное.
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Приготовление:
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