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Манный пудинг с яблоками: десерт дня

44 мин назадКомментариев:0
Рецепт нежного десерта из манки с карамелизированными яблоками, который порадует семью в карантин.
Ингредиенты
  • Молоко ¾ ст.
  • Манная крупа 5 ч.л.
  • Яйца, яблоки по 1 шт.
  • Сахар 4 ч.л.
  • Сливочное масло 2 ч.л.
  • Панировочные сухари 3 ст.л.
  • Соль
Манный пудинг с яблоками: десерт дня
Манный пудинг с яблоками: десерт дня / pinterest.com

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Манный пудинг - оригинальный, но в то же время очень простой десерт. По сути, манный пудинг - это запеченная в духовке манная каша, вот только вкусовые качества у готового десерта немного другие. Манка  в десерте чувствуется, но вкус у нее нежный и ненавязчивый. Манный пудинг - отличный вариант для детского меню, понравится десерт и взрослым, которые не любят манную кашу с детсадовской поры. 

Мы предлагаем приготовить манный пудинг с яблоками. Десерт готовится довольно быстро, отличается интересным вкусом и внешним видом. Необходимо предварительно закарамелизировать яблоки и выкладывать яблочный слой между двумя манными прослойками. Советуем готовить манный пудинг в порционных формочках. Манный пудинг - отличная альтернатива творожной запеканке в качестве завтрака или полдника, несмотря на внешнюю воздушность блюдо довольно сытное.

Манный пудинг с яблоками: десерт дня
Манный пудинг с яблоками: десерт дня
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Приготовление:

  1. Очистить яблоко от кожуры, семян и плодоножки. 
  2. Нарезать мелко, тушить на медленном огне с сахаром (2 ст.л.) в небольшом количестве воды.
  3. Закипятить молоко, медленно всыпать в бурлящую жидкость манную крупу.
  4. Добавить сахар, щепотку соли. Варить до готовности, постоянно помешивая 7 минут.
  5. Добавить в кашу сливочное масло, перемешать, слегка остудить.
  6. Добавить желток.
  7. Взбить в пену белок, добавить в кашу. Перемешать.
  8. Смазать формочки для пудинга сливочным маслом, присыпать сухарями.
  9. Выложить тремя слоями: кашу, яблоки в сиропе, и снова кашу.
  10. Полить растопленным сливочным маслом, присыпать сухарями.
  11. Выпекать пудинг 15 минут при температуре 175 С.

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Теги:манный пирог,пудинг,десерт,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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