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Шашлык духовке: Простой пошаговый рецепт свинины в рукаве

38 мин назадКомментариев:0
Этот волшебный вкус можно сравнить лишь с мясом на мангале.
Ингредиенты
  • Свиной ошеек 1 кг
  • Лук 1 кг
  • Уксус (9%) 4-5 ст. ложек
  • Сахар по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу
  • Паприка молотая по вкусу
60-90 мин
Шашлык духовке: Простой пошаговый рецепт свинины в рукаве
Шашлык духовке: Простой пошаговый рецепт свинины в рукаве / pinterest.com

Майские праздники у всех невольно ассоциируются с шашлыками. Но что делать, если пикников на природе пока стоит избегать, дачи, где можно безопасно самоизолироваться, нет, а душа все же требует ароматного мяса? Не нужно отказывать себе в удовольствии. Ivona делится с вами отличным рецептом домашнего шашлыка в духовке, который получается по вкусу не хуже мяса, поджаренного на мангале.

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Приготовление:

1. Нарезанное порционными кусочками мясо накройте пищевой пленкой и слегка отбейте (это сделает мясо более мягким).

2. Мясо переложите в емкость для маринования, посолите, добавьте специи и тщательно перемешайте. После этого примерно половину лука нарежьте кубиками, добавьте к мясу и с силой разомните. После этого накройте емкость крышкой или пищевой пленкой и оставьте мариноваться примерно на 2 часа (в холодильнике или прохладном темном месте).

Шашлык духовке: Простой пошаговый рецепт свинины в рукаве
Шашлык духовке: Простой пошаговый рецепт свинины в рукаве
pinterest.com

3. Оставшийся лук нарежьте кольцами, обдайте кипятком, добавьте уксус (или лимонный сок), сахар и соль. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться. Лучше всего это сделать за час до начала приготовления шашлыка.

4. Когда лук и мясо замаринуются, разогрейте духовку до 250 градусов (по Цельсию) и выстелите противень пергаментной бумагой. В рукав для запекания аккуратно выложите маринованный лук, сверху равномерно распределите кусочки мяса. Затем завяжите рукав с обоих концов, выложите его аккуратно на противень с бумагой, и при помощи зубочистки сделайте в верхней части несколько проколов.

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5. В таком виде мясо запекается при температуре в 250 градусов час-полтора. Когда шашлык в рукаве будет готов, выложите его на блюдо, перекладывая кусочки маринованным луком, и подавайте к столу.

Шашлык духовке: Простой пошаговый рецепт свинины в рукаве
Шашлык духовке: Простой пошаговый рецепт свинины в рукаве
pinterest.com

Если же для вас запах костра в шашлыке крайне важен, не стоит использовать при приготовлении жидкий дым. Попробуйте поэкспериментировать с углями для гриля: небольшой кусочек можно положить в рукав для запекания. Вкус мяса получится “с дымком“.

По этому рецепту можно приготовить также баранину, говядину или птицу.

Ранее мы рассказывали, как приготовить сочную свиную рульку в домашних условиях.

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Источник: ivona bigmir)net

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