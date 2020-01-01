Рецепт вкуснейшей рульки от звезды "Вар`яти-шоу"
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Майские праздники на носу, а выехать на природу нет возможности? Ничего страшного, ведь это прекрасное блюдо можно приготовить в домашней духовке!
Не все знают, но Виталий Тыльный – большой любитель приготовить что-нибудь вкусненькое. И это неплохо у него получается. Артист поделился личным рецептом альтернативы майскому шашлыку – свиной рульки в медово-горчичном соусе.
– Ее сможет приготовить даже тот, кто умеет делать только яичницу, – уверяет Тыльный. – Это универсальный рецепт. Обычно я готовлю рульку в печи на даче. Но духовка в период самоизоляции тоже подойдет.
Для блюда нам понадобится:
- рулька – 1,5 кг,
- пиво – два литра,
- соль – две столовых ложки,
- лавровый лист – три штуки,
- розмарин – щепотка или веточка,
- перец – половина чайной ложки, одна луковица.
А вот что потребуется для соуса:
- 100 г меда и столько же горчицы.
Способ приготовления.
- Перед запеканием рульку нужно проварить 1,5 часа в пиве со специями, предварительно обмотав мясо пищевой пленкой.
- Затем выложить ее на широкую сковородку и смазать соусом (мед плюс горчица).
- Ставим мясо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Поливаем соусом каждые 7-10 минут.
Важно: после того, как вы поставили мясо в духовку, температуру нужно уменьшить до 180 градусов. Приятного аппетита!
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