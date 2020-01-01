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Рецепт вкуснейшей рульки от звезды "Вар`яти-шоу"

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Артист шоу Нового канала Виталий Тыльный рассказал о том, как приготовить сочную свиную рульку в домашних условиях.
Рецепт вкуснейшей рульки от звезды "Вар`яти-шоу"
Рецепт вкуснейшей рульки от звезды "Вар`яти-шоу"
пресс-служба

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Майские праздники на носу, а выехать на природу нет возможности? Ничего страшного, ведь это прекрасное блюдо можно приготовить в домашней духовке!

Не все знают, но Виталий Тыльный – большой любитель приготовить что-нибудь вкусненькое. И это неплохо у него получается. Артист поделился личным рецептом альтернативы майскому шашлыку – свиной рульки в медово-горчичном соусе.

– Ее сможет приготовить даже тот, кто умеет делать только яичницу, – уверяет Тыльный. – Это универсальный рецепт. Обычно я готовлю рульку в печи на даче. Но духовка в период самоизоляции тоже подойдет.
 

Рецепт вкуснейшей рульки от звезды
Рецепт вкуснейшей рульки от звезды "Вар`яти-шоу"
пресс-служба

Для блюда нам понадобится:

  • рулька – 1,5 кг,
  • пиво – два литра,
  • соль – две столовых ложки,
  • лавровый лист – три штуки,
  • розмарин – щепотка или веточка,
  • перец – половина чайной ложки, одна луковица.

А вот что потребуется для соуса:

  • 100 г меда и столько же горчицы.

Способ приготовления.

  • Перед запеканием рульку нужно проварить 1,5 часа в пиве со специями, предварительно обмотав мясо пищевой пленкой.
  • Затем выложить ее на широкую сковородку и смазать соусом (мед плюс горчица).
  • Ставим мясо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Поливаем соусом каждые 7-10 минут.

Важно: после того, как вы поставили мясо в духовку, температуру нужно уменьшить до 180 градусов. Приятного аппетита!

Ранее мы писали, как приготовить шашлык из свинины в соевом соусе. 

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Теги: рулька, просто рецепт
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