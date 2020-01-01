7 мин назад Комментариев:0

Рецепт приготовления вкусного грузинского пирога с сыром на скорую руку из лаваша.

Читай также: Детское меню: запеканка из шпината с пармезаном

Ачма — грузинский слоеный пирог с сыром, некая разновидность хачапури. Ачма представляет собой слои теста с начинкой из разных видов сыра, например, сулугуни и имеретинского, можно смешивать разные виды твердых сыров. Главное отличие ачмы от других видов пирогов - сыр должен быть соленым. Пирог едят горячей, допускается повторное разогревание, от этого вкус не пострадает. К ачме подают традиционный холодный напиток - мацони либо простоквашу или кефир.

Для приготовления ачмы подойдет тесто как на вареники. Важно тонко раскатать тесто. Как вариант - быстрая ачма из лаваша. Она уступает по вкусу настоящей, но готовится проще и быстрее. Ачма готовится в противне с высокими бортами.

Предлагаем приготовить быструю ачму с сырным ассорти - с адыгейским и твердым сыром. Необходимо чередовать прослойку с каждым видом сыра, смазывать “коржи” можно кефиром. Получается пирог с кружевной мякотью и хрустящей корочкой, внутри которого находится расплавленный сыр.

Ачма: как приготовить сырный пирог по-быстрому pinterest.com

Читай также: Пицца из картофельного теста с беконом и грибами

Приготовление:

Посолить кефир. Размять “Адыгейский” сыр вилкой до однородности. Натереть на терке твердый сыр. Нарезать сливочное масло тонкими ломтиками. Взбить яйцо взбиваем до однородной массы. Нарезать лаваш на прямоугольные кусочки, 7-8 шт., соответствующие по размеру противню. Застелить противень пергаментной бумагой. Выложить лист лаваша, обильно смазать подсоленным кефиром и посыпать адыгейским сыром. Выложить сверху второй лист лаваша, примять руками, смазать кефиром, посыпать твердым сыром. Выложить сверху немного сливочного масла. Чередуя слои, собрать пирог. Смазать верхний слой кефиром, залить яйцом, равномерно распределив его по всей поверхности, посыпать тертым твердым сыром. Запекать полчаса при температуре 195 С до румяной корочки.

Ранее мы писали, как приготовить вкусную пиццу с грибами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.