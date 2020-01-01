Ачма: как приготовить сырный пирог по-быстрому

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Ачма — грузинский слоеный пирог с сыром, некая разновидность хачапури. Ачма представляет собой слои теста с начинкой из разных видов сыра, например, сулугуни и имеретинского, можно смешивать разные виды твердых сыров. Главное отличие ачмы от других видов пирогов - сыр должен быть соленым. Пирог едят горячей, допускается повторное разогревание, от этого вкус не пострадает. К ачме подают традиционный холодный напиток - мацони либо простоквашу или кефир.
Для приготовления ачмы подойдет тесто как на вареники. Важно тонко раскатать тесто. Как вариант - быстрая ачма из лаваша. Она уступает по вкусу настоящей, но готовится проще и быстрее. Ачма готовится в противне с высокими бортами.
Предлагаем приготовить быструю ачму с сырным ассорти - с адыгейским и твердым сыром. Необходимо чередовать прослойку с каждым видом сыра, смазывать “коржи” можно кефиром. Получается пирог с кружевной мякотью и хрустящей корочкой, внутри которого находится расплавленный сыр.
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Приготовление:
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