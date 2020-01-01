Сегодня, 13:15 Комментариев:0

Рецепт вкусного и полезного блюда, которое разнообразит обеденный стол и станет источником витаминов и энергии.

Читай также: Кускус с курицей и овощами по-мароккански

В конце апреля уже можно найти в продуктовых маркетах ранние овощи. Предлагаем приготовить вкусное весеннее блюдо - фаршированную цветную капусту. Блюдо является разновидностью запеканки, только отличается красивой подачей.

Цветная капуста - полезный овощ, который можно приготовить по-разному. Рецептов блюд из цветной капусты в кулинарии насчитывается не одна тысяча. Ее варят, тушат, запекают, консервируют. Для тех, кто любит цветную капусту, придумать рецепт с не не составит труда.

Цветная капуста хорошо усваивается организмом, у нее повышенное содержание витаминов группы В, С, А, РР и других, аскорбиновой кислоты, магния, калия, железа, фосфора, кальция, фолиевой и пантотеновой кислот, пектина. У цветной капусты низкая калорийность, поэтому диетологи рекомендуют ее для тех, кто следит за своим весом. Именно с пюре из отварной цветной капусты рекомендуют начинать прикорм малышам.

Обычно перед приготовлением цветную капусту чистят, а именно отделяют соцветия от кочерыжки. Потом их необходимо слегка отварить, тогда капуста будет мягкой и готовой к использованию в блюдах.

Фаршированная рубленым мясом цветная капуста в духовке Pinterest

Читай также: Классический лангет: быстрое блюдо к обеду

Приготовление:

Нарезать мелко лук. Порезать мясо сначала крупными кусочками, а потом измельчить, но не перекручивать через мясорубку в фарш. Вскипятить воду, добавить туда 2/3 ст.л. соли и карри. Опустить в воду капусту, дать воде закипеть, поварить 5 минут. Достать из воды, дать остыть. Отделить желток от белка, добавить его к мясу, приправить начинку солью и перцем. Отбить фарш об стол, добавить в него мелко рубленую зелень. Вырезать у капусты кочерыжку, удалить часть стеблей и соцветий. Начинить капусту фаршем сначала со стороны кочерыжки, потом между соцветий, равномерно заполняя пустоты. Смазать бумагу для выпечки растительным маслом. Выложить капусту кочерыжкой кверху. Выпекать полчаса при температуре 180 С. Перевернуть кочан, смазать сверху яичным белком, присыпать тертым сыром. Запекать еще 20 минут.

Ранее мы писали, как приготовить вяленую свинину в домашних условиях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.