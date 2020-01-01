Фаршированная рубленым мясом цветная капуста в духовке

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В конце апреля уже можно найти в продуктовых маркетах ранние овощи. Предлагаем приготовить вкусное весеннее блюдо - фаршированную цветную капусту. Блюдо является разновидностью запеканки, только отличается красивой подачей.
Цветная капуста - полезный овощ, который можно приготовить по-разному. Рецептов блюд из цветной капусты в кулинарии насчитывается не одна тысяча. Ее варят, тушат, запекают, консервируют. Для тех, кто любит цветную капусту, придумать рецепт с не не составит труда.
Цветная капуста хорошо усваивается организмом, у нее повышенное содержание витаминов группы В, С, А, РР и других, аскорбиновой кислоты, магния, калия, железа, фосфора, кальция, фолиевой и пантотеновой кислот, пектина. У цветной капусты низкая калорийность, поэтому диетологи рекомендуют ее для тех, кто следит за своим весом. Именно с пюре из отварной цветной капусты рекомендуют начинать прикорм малышам.
Обычно перед приготовлением цветную капусту чистят, а именно отделяют соцветия от кочерыжки. Потом их необходимо слегка отварить, тогда капуста будет мягкой и готовой к использованию в блюдах.
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Приготовление:
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