Вяленое мясо холодной сушки в домашних условиях

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Вяленое мясо, которое в супермаркете можно найти по баснословным ценам, реально приготовит и в домашних условиях. Используя метод холодной сушки, в течение всего 14 дней, вы получите настоящий мясной деликатес. Вяленое мясо приготовленное своими руками дома обладает лучшими вкусовыми качествами, чем то, которое попадает на полки продуктовых маркетов. К тому же вы будете абсолютно уверены в качестве своей продукции.
Стоит отметить, что вяление мяса - один из самых древних способов консервации продуктов. Речь идет не только о мясе, а также о рыбе, птице, некоторых овощах.
Советуем приготовить вяленую свинину. Процесс вяления не трудоемкий, сначала надо замариновать мясо маринаде на основе водки и специй в течение 3 дней, а потом сделать сухую обвалку в специях. Вялится мясо должно в подвешенном состоянии в месте, которое хорошо продувается. По вкусу мясо напоминает испанский хамон и станет настоящей изюминкой праздничного стола.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить куриные чипсы (джерки).
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