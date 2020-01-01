60 мин назад Комментариев:0

Как замариновать и привялить свинину дома так, чтобы она была по вкусу как испанский хамон.

Читай также: Оригинальный маринад в азиатском стиле для мяса и рыбы

Вяленое мясо, которое в супермаркете можно найти по баснословным ценам, реально приготовит и в домашних условиях. Используя метод холодной сушки, в течение всего 14 дней, вы получите настоящий мясной деликатес. Вяленое мясо приготовленное своими руками дома обладает лучшими вкусовыми качествами, чем то, которое попадает на полки продуктовых маркетов. К тому же вы будете абсолютно уверены в качестве своей продукции.

Стоит отметить, что вяление мяса - один из самых древних способов консервации продуктов. Речь идет не только о мясе, а также о рыбе, птице, некоторых овощах.

Советуем приготовить вяленую свинину. Процесс вяления не трудоемкий, сначала надо замариновать мясо маринаде на основе водки и специй в течение 3 дней, а потом сделать сухую обвалку в специях. Вялится мясо должно в подвешенном состоянии в месте, которое хорошо продувается. По вкусу мясо напоминает испанский хамон и станет настоящей изюминкой праздничного стола.

Вяленое мясо холодной сушки в домашних условиях pinterest.com

Читай также: Классический лангет: быстрое блюдо к обеду

Приготовление:

Промыть мясо, обсушить бумажным полотенцем. Тщательно натереть солью. Смешать все ингредиенты для маринада, натереть ими мясо. Выложить мясо в емкость, залить водкой, чтобы она полностью покрывала мясо. Поставить мясо под пресс, оставить в холодильнике на трое суток. Ежедневно мясо переворачивают, чтобы оно хорошо пропиталось со всех сторон. Вынуть мясо, просушить бумажными полотенцами. Смешать все ингредиенты для обвалки мяса. Поместить мясо на пергаментную бумагу, натереть приготовленной смесью. Завернуть в бумагу, перевязать ниткой, оставить в холодильнике на 5 дней. Снять бумагу, обернуть мясо марлей, перевязать ниткой. Подвесить в хорошо продуваемом месте на 7 дней.

Ранее мы писали, как приготовить куриные чипсы (джерки).

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.