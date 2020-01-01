Чиабатта на пиве: как приготовить итальянский хлеб

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Чиабатта - итальянский белый хлеб, который готовится из пшеничной муки и дрожжей либо на закваске. Родиной чиабатты считается Лигурия, но сегодня ее пекут во всей Италии, при этом разной текстуры. Чиабатта отличается от других видов хлеба наличием хрустящей корочки и пористой мякотью, которая неравномерно распределена. Этот вид хлеба очень распространен в Европе и США, из него чаще всего готовят бутерброды, это самый популярный вид хлеба для сэндвичей в сфере быстрого питания.
Разновидностей чиабатты сегодня достаточно много, например, из цельнозерновой муки, с добавлением оливкового масла соли и майорана, молочную чиабатту. Очень похож на чиабатту стирато, разница лишь в соотношении воды и муки: в чиабатте больше первого, в стирато - второго.
Главный секрет приготовления вкусной чиабатты заключается в том, что тесто не требует замеса. Это необходимо для того, чтобы из теста не вышли газы.
Мы предлагаем приготовить классическую чиабатту без каких-либо добавок. Вот только опару замешивать советуем не на воде, а на пиве. Понадобится также пшеничная мука высшего сорта, немного дрожжей и соль, без добавления оливкового масла. Выпекать чиабатту достаточно просто, это один из самых легких видов хлеба. Можно сделать очень просто, перемешать ингредиенты и оставить тесто на ночь, а утром уже выпекать хлеб.
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Приготовление:
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