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Как приготовить итальянский хлеб из теста, которое не нужно замешивать.

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Чиабатта - итальянский белый хлеб, который готовится из пшеничной муки и дрожжей либо на закваске. Родиной чиабатты считается Лигурия, но сегодня ее пекут во всей Италии, при этом разной текстуры. Чиабатта отличается от других видов хлеба наличием хрустящей корочки и пористой мякотью, которая неравномерно распределена. Этот вид хлеба очень распространен в Европе и США, из него чаще всего готовят бутерброды, это самый популярный вид хлеба для сэндвичей в сфере быстрого питания.

Разновидностей чиабатты сегодня достаточно много, например, из цельнозерновой муки, с добавлением оливкового масла соли и майорана, молочную чиабатту. Очень похож на чиабатту стирато, разница лишь в соотношении воды и муки: в чиабатте больше первого, в стирато - второго.

Главный секрет приготовления вкусной чиабатты заключается в том, что тесто не требует замеса. Это необходимо для того, чтобы из теста не вышли газы.

Мы предлагаем приготовить классическую чиабатту без каких-либо добавок. Вот только опару замешивать советуем не на воде, а на пиве. Понадобится также пшеничная мука высшего сорта, немного дрожжей и соль, без добавления оливкового масла. Выпекать чиабатту достаточно просто, это один из самых легких видов хлеба. Можно сделать очень просто, перемешать ингредиенты и оставить тесто на ночь, а утром уже выпекать хлеб.

Чиабатта на пиве: как приготовить итальянский хлеб pinterest.com

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Приготовление:

Развести в пиве дрожжи с сахаром, добавить 100 гр. муки. Перемешать. Поставить опару в теплое место на полчаса. Взбить яйцо с солью, добавить в опару, вместе с мукой и оливковым маслом. Смазать емкость растительным маслом, выложить тесто, накрыть. Поместить в теплое место на 90 минут, чтобы тесто увеличилось в два раза. Выложить тесто на рабочую поверхность, не месить, чтобы не вышли газы. Посыпать тесто мукой, разделить на две одинаковые части и осторожно растягивая, придать тесту форму чиабатты длиной как ваш противень. Застелить противень бумагой для выпечки, посыпать мукой, положить на него хлеб, снова посыпать мукой. Накрыть , поставить противень в теплое место на 45 минут, пока хлеб не увеличится в два раза. Выпекать с паром 10 минут при температуре 250 С, выпустить пар и допечь 15 минут при температуре 200 С. Остудить на решетке готовый хлеб.

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