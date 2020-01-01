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Послепраздничное меню: Суп с мясными фрикадельками

Сегодня, 10:55Комментариев:0
Рецепт супа с фрикадельками из индейки и с молодой капустой.
Ингредиенты
  • Филе индейки, капуста молодая по 400 г
  • Яйца 2 шт
  • Лавровый лист 2 листа
  • Сухари панировочные 3 ст.л.
  • Соль
  • Перец черный молотый
  • Петрушка
Послепраздничное меню: Суп с мясными фрикадельками
Послепраздничное меню: Суп с мясными фрикадельками / pinterest.com

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Праздничное меню - это изобилие деликатесов и замысловатых блюд. Когда после праздника уже не хочется есть ничего, на выручку придет суп. Предлагаем приготовить легкий послепраздничный суп с фрикадельками. Это первое блюдо, которое легко готовится и используются доступные ингредиенты. Рецептов приготовления супа с фрикадельками может быть довольно много, ведь сами фрикадельки готовят из разных видов мяса или рыбы. Нередко в фарш или непосредственно в суп добавляют крупу или вермишель. В супе с фрикадельками могут присутствовать овощи, при этом их количество может варьироваться.

Мы предлагаем приготовить суп с фрикадельками из индейки с молодой капустой. Молодая капуста уже появилась на прилавках магазинов, и многие покупали ее к Пасхе для салатов. Если осталась треть кочана, стоит использовать овощ для приготовления весеннего супа. Такое первое блюдо обязательно понравится детям. Легкий суп с фрикадельками будет готов в течение 40 минут и станет настоящим бальзамом для желудка после праздничного застолья.

Послепраздничное меню: Суп с мясными фрикадельками
Послепраздничное меню: Суп с мясными фрикадельками
pinterest.com

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Приготовление:

  1. Разрезать индюшиное филе на две части, одну залить холодной водой и поставить варить на бульон.
  2. Варить 20 минут после закипания. Вынуть мясо, остудить.
  3. Бульон процедить, вылить снова в кастрюлю.
  4. Нарезать кубиками отварное и сырое мясо.
  5. Смешать в блендере мясо, яйца, сухари, соль, перец, петрушку.
  6. Сформировать из фарша фрикадельки.
  7. Нагреть снова бульон, закинуть в кипящую воду фрикадельки.
  8. Варить 7 минут после закипания.
  9. Нарезать крупно молодую капусту, добавить в суп.
  10. Варить еще 10 минут после закипания.
  11. Приправить специями по вкусу, выключить огонь. Дать настояться 10 минут.

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Теги:суп,суп с фрикадельками,фарш,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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