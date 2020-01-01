Послепраздничное меню: Суп с мясными фрикадельками

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Праздничное меню - это изобилие деликатесов и замысловатых блюд. Когда после праздника уже не хочется есть ничего, на выручку придет суп. Предлагаем приготовить легкий послепраздничный суп с фрикадельками. Это первое блюдо, которое легко готовится и используются доступные ингредиенты. Рецептов приготовления супа с фрикадельками может быть довольно много, ведь сами фрикадельки готовят из разных видов мяса или рыбы. Нередко в фарш или непосредственно в суп добавляют крупу или вермишель. В супе с фрикадельками могут присутствовать овощи, при этом их количество может варьироваться.
Мы предлагаем приготовить суп с фрикадельками из индейки с молодой капустой. Молодая капуста уже появилась на прилавках магазинов, и многие покупали ее к Пасхе для салатов. Если осталась треть кочана, стоит использовать овощ для приготовления весеннего супа. Такое первое блюдо обязательно понравится детям. Легкий суп с фрикадельками будет готов в течение 40 минут и станет настоящим бальзамом для желудка после праздничного застолья.
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Приготовление:
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