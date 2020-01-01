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Рецепт супа с фрикадельками из индейки и с молодой капустой.

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Праздничное меню - это изобилие деликатесов и замысловатых блюд. Когда после праздника уже не хочется есть ничего, на выручку придет суп. Предлагаем приготовить легкий послепраздничный суп с фрикадельками. Это первое блюдо, которое легко готовится и используются доступные ингредиенты. Рецептов приготовления супа с фрикадельками может быть довольно много, ведь сами фрикадельки готовят из разных видов мяса или рыбы. Нередко в фарш или непосредственно в суп добавляют крупу или вермишель. В супе с фрикадельками могут присутствовать овощи, при этом их количество может варьироваться.

Мы предлагаем приготовить суп с фрикадельками из индейки с молодой капустой. Молодая капуста уже появилась на прилавках магазинов, и многие покупали ее к Пасхе для салатов. Если осталась треть кочана, стоит использовать овощ для приготовления весеннего супа. Такое первое блюдо обязательно понравится детям. Легкий суп с фрикадельками будет готов в течение 40 минут и станет настоящим бальзамом для желудка после праздничного застолья.

Послепраздничное меню: Суп с мясными фрикадельками pinterest.com

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Приготовление:

Разрезать индюшиное филе на две части, одну залить холодной водой и поставить варить на бульон. Варить 20 минут после закипания. Вынуть мясо, остудить. Бульон процедить, вылить снова в кастрюлю. Нарезать кубиками отварное и сырое мясо. Смешать в блендере мясо, яйца, сухари, соль, перец, петрушку. Сформировать из фарша фрикадельки. Нагреть снова бульон, закинуть в кипящую воду фрикадельки. Варить 7 минут после закипания. Нарезать крупно молодую капусту, добавить в суп. Варить еще 10 минут после закипания. Приправить специями по вкусу, выключить огонь. Дать настояться 10 минут.

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