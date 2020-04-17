Мамин рецепт: готовим пирожки вместе с Максом Барских

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Мы уже привыкли к ежедневным прямым трансляциям звезд. Списками фильмов и сериалов уже никого не удивишь. Но Макс Барских привык быть трендсеттером и даже карантин этому не помеха. Артист запустил проект “Макс Барских Шоу“ и снял забавный ролик, в котором готовит пирожки по маминому рецепту.

«Мамины пирожки – это ассоциация с домом, семьей и детством. После того, как я переехал в Киев и возвращался в Херсон либо проведать маму, либо с концертами она всегда наготавливала целый тазик пирожков с разными начинками - с картошкой, капустой, джемом, маком: для меня, для брата и сестры. Это первое угощение, которое всегда подается к столу вместе с ее фирменным борщом. Поскольку мама осталось жить в Херсоне, то я попросил ее научить меня их готовить. Я выпекаю крайне редко, но когда это происходит, моя домработница всегда берется за голову. Потому что самая неинтересная часть готовки моих кулинарных шедевров достается ей (улыбается). Но зато пирожки получаются вкусными, и, когда я угощаю ими в том числе и домработницу, мне всегда прощается беспорядок на кухне, который я оставляю», - прокомментировал музыкант.