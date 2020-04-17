Мамин рецепт: готовим пирожки вместе с Максом Барских
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Мы уже привыкли к ежедневным прямым трансляциям звезд. Списками фильмов и сериалов уже никого не удивишь. Но Макс Барских привык быть трендсеттером и даже карантин этому не помеха. Артист запустил проект “Макс Барских Шоу“ и снял забавный ролик, в котором готовит пирожки по маминому рецепту.
«Мамины пирожки – это ассоциация с домом, семьей и детством. После того, как я переехал в Киев и возвращался в Херсон либо проведать маму, либо с концертами она всегда наготавливала целый тазик пирожков с разными начинками - с картошкой, капустой, джемом, маком: для меня, для брата и сестры. Это первое угощение, которое всегда подается к столу вместе с ее фирменным борщом. Поскольку мама осталось жить в Херсоне, то я попросил ее научить меня их готовить. Я выпекаю крайне редко, но когда это происходит, моя домработница всегда берется за голову. Потому что самая неинтересная часть готовки моих кулинарных шедевров достается ей (улыбается). Но зато пирожки получаются вкусными, и, когда я угощаю ими в том числе и домработницу, мне всегда прощается беспорядок на кухне, который я оставляю», - прокомментировал музыкант.
Ингредиенты:
- кефир (2.5–5%) - 300 мл
- яйца - 2 шт
- растительное масло - 150 мл
- сухие дрожжи - 10 г ( или 50 г сырых)
- молоко - 100 мл
- сахар - 1.5 ст.л сахара
- соль - 1.5 ч.л
- мука - 500-550 г
Ингредиенты для начинки:
- Яйца
- Лук
- Зелень
- Соль, перец, специи
Как приготовить начинку:
- Варим яйца вкрутую
- Режем мелко зелень, лук, яйца. Добавляем специи, перемешиваем.
Как приготовить тесто:
- Молоко подогреть. Оно должно быть теплым, но не горячим. Добавить сахар и дрожжи. Перемешать.Накрыть полотенцем.Поставить в теплое место. Опара должна подняться (у Макса на это ушло 10 минут).
- Кефир смешать с маслом.Немного подогреть.
- Добавить яйца, перемешать.
- Добавить опару, перемешать.
- Добавить муку (муки может понадобиться чуть больше), соль.
- Замесить тесто. Накрыть его полотенцем. Поставить в теплое место.
- Тесто должно хорошо подняться (у Макса на это ушло около 30 минут).
- Из теста сформировать небольшие лепешечки. Выложить начинку. Края защипнуть.
- Противень смазать маслом или застелить бумагой для выпечки.
- Выложить пирожки (швом вниз). При желании, пирожки можно смазать взбитым яйцом.
- Дать пирожкам подняться.
- Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение 15–20 минут.
Приятного аппетита!
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