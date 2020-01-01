17 апреля, 13:50 Комментариев:0

Как приготовит легкий суп с редисом и огурцами.

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Свекольник или холодник - традиционное блюдо русской кухни, которое готовят на свекольном отваре, нередко добавляют квас, кисломолочные продукты (кефир, йогурт, простокваша) огуречный или капустный рассол, щавелевый отвар. По сути, это холодный борщ, поэтому блюдо чаще готовят в летнюю жару. Рецептов приготовления свекольника очень много, подают его и горячим. Главное отличие в том, что овощи предварительно тушатся на сковороде с томатной пастой. Очень вкусным получается молодой свекольник из ранних овощей. В свекольник добавляют мясные продукты, например, отварную свинину, говядину, телятину, ветчину, и даже колбасу. Чтобы придать блюду пикантности, можно добавить в него хрен.

Поскольку на дворе середина апреля, и молодой свеклы еще нет, предлагаем приготовить свекольник с редисом и огурцами. Этот вариант свекольника не будет кислым, зато благодаря хрену, горчице и редису - островатым. Для свекольника советуем использовать минеральную воду без газа. Свекольник по этому рецепту можно употреблять горячим или холодным.

Свекольник с редисом: пошаговый рецепт холодного супа pinterest.com

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Приготовление:

Отварить картофель, нарезать кубиками. Сварить вкрутую яйца, натереть на мелкой терке. Нарезать соломкой овощи и колбасу. Порубить мелко укроп и зеленый лук. Отварить свеклу, натереть на терке. Влить в свеклу минеральную воду. Добавить соль, сахар, молотый черный перец, уксус и лимонный сок. Довести маринад по вкусу. Налить два половника свекольного маринада, выложить в одинаковых пропорциях картофель, огурцы, яйцо, редис, колбасу, укроп и зеленый лук. Добавить соль, молотый перец, хрен, горчицу. Подавать со сметаной, добавить лед.

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