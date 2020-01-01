Кухни мира: пасхальный испанский пирог Хорназо

В католической Испании уже отметили Пасху, но мы все же предлагаем приготовить традиционный испанский пасхальный пирог - Хорназо. Его готовят преимущественно в провинциях Авила и Саламанка в пасхальный понедельник.
Пирог готовится из дрожжевого теста с начинкой из свинины, пряных копченых колбасок чоризо и яиц. Кстати именно чоризо добавляют пирогу пикантности и остроты. В середину пирога кладут яйцо, которое закрывают накрест полосками из теста. Обычно, Хорназо имеет круглую форму, но испанские хозяйки умудряются придать пирогу форму курицы или поросенка. Интересно, что существует сладкий вариант приготовления Хорназо - с начинкой из миндаля, сахара, глазированным взбитым яйцом и карамельной крошкой.
Мы предлагаем приготовить Хорназо по классическому рецепту со свиной корейкой и копчеными колбасками. Блюдо несложное в приготовлении, готовится из доступных ингредиентов, получается очень ароматным, в меру пикантным.
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