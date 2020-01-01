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Рецепт мясного пирога со свининой, колбасками и чоризо, который в Испании подают в понедельник после Пасхи.

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В католической Испании уже отметили Пасху, но мы все же предлагаем приготовить традиционный испанский пасхальный пирог - Хорназо. Его готовят преимущественно в провинциях Авила и Саламанка в пасхальный понедельник.

Пирог готовится из дрожжевого теста с начинкой из свинины, пряных копченых колбасок чоризо и яиц. Кстати именно чоризо добавляют пирогу пикантности и остроты. В середину пирога кладут яйцо, которое закрывают накрест полосками из теста. Обычно, Хорназо имеет круглую форму, но испанские хозяйки умудряются придать пирогу форму курицы или поросенка. Интересно, что существует сладкий вариант приготовления Хорназо - с начинкой из миндаля, сахара, глазированным взбитым яйцом и карамельной крошкой.

Мы предлагаем приготовить Хорназо по классическому рецепту со свиной корейкой и копчеными колбасками. Блюдо несложное в приготовлении, готовится из доступных ингредиентов, получается очень ароматным, в меру пикантным.

Кухни мира: пасхальный испанский пирог Хорназо pinterest.com

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Приготовление:

Просеять в глубокую посуду муку. Сделать в центре углубление, влить туда растопленный свиной жир, оливковое масло, вино и воду. Тщательно перемешать. Вбить 2 яйца, добавить соль и сахар по вкусу. Вымесить тесто, которое не липнет к рукам. Накрыть тесто полотенцем, оставить на 40 минут, чтобы подошло. Влить в разогретую сковороду масло, выложить нарезанную полосками свиную корейку и кружочки пряной колбасы чоризо. Поджарить все в течение 7 минут, постоянно помешивая. Сварить вкрутую 2 яйца, остудить, очистить, нарезать кружочками. Разделить тесто разделить на две части. Раскатать первую часть теста в тонкий пласт, уложить его на противень, смазанный маслом, чтобы края немного свисали. Разложить поджаренную мясную начинку, а на нее сверху – кружочки яиц. Накрыть вторым раскатанным пластом, края красиво сцепить. Выложить в центр пирога отваренное вкрутую яйцо, накрыв его сверху крестом из полосок оставшегося теста. Наколоть пирог вилкой в нескольких местах, смазать взбитым яйцом. Выпекать при температуре 180 С в течение 45 минут.

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