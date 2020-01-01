Как засолить скумбрию в домашних условиях: советы

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Скумбрия – это океаническая рыба, которая подходит для засолки. Технология соления отличается простотой, поэтому сделать вкусную рыбку под силу даже начинающим хозяйкам. Важно только правильно подготовить тушку и сделать вкусный маринад для засолки. Так, надо удалить у рыбины голову, хвост, плавники, потом - потроха с темной пленкой, подготовленную рыбу промывают в чистой воде и обсушивают.
Рецептов маринада для посола скумбрии насчитывается несколько десятков, главные его составляющие - соль, уксус, специи: перец, лавровый лист, кориандр, корицу, горчичный порошок и др. Засаливать можно горячим и холодным способом. Чтобы рыба просолилась при засаливании первым способом, необходимо несколько дней, второй - быстрее в два раза. Очень интересный способ засолки вообще без маринада. В пиале просто смешиваются специи, этой массой рыбу просто натирают и оставляют на несколько дней. Предварительно надо поместить ее в полиэтиленовый пакет, который периодически встряхивают. Засаливают скумбрию также с помощью чайной заварки. Предлагаем засолить скумбрию с базиликом и кориандром. Мы будем засаливать ее горячим способом, это значит, что уже на следующий день она будет готова к употреблению.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как засолить сало дома.
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