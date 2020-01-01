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Рецепт засолки рыбы, который настолько прост, что подойдет даже начинающим хозяйкам.

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Скумбрия – это океаническая рыба, которая подходит для засолки. Технология соления отличается простотой, поэтому сделать вкусную рыбку под силу даже начинающим хозяйкам. Важно только правильно подготовить тушку и сделать вкусный маринад для засолки. Так, надо удалить у рыбины голову, хвост, плавники, потом - потроха с темной пленкой, подготовленную рыбу промывают в чистой воде и обсушивают.

Рецептов маринада для посола скумбрии насчитывается несколько десятков, главные его составляющие - соль, уксус, специи: перец, лавровый лист, кориандр, корицу, горчичный порошок и др. Засаливать можно горячим и холодным способом. Чтобы рыба просолилась при засаливании первым способом, необходимо несколько дней, второй - быстрее в два раза. Очень интересный способ засолки вообще без маринада. В пиале просто смешиваются специи, этой массой рыбу просто натирают и оставляют на несколько дней. Предварительно надо поместить ее в полиэтиленовый пакет, который периодически встряхивают. Засаливают скумбрию также с помощью чайной заварки. Предлагаем засолить скумбрию с базиликом и кориандром. Мы будем засаливать ее горячим способом, это значит, что уже на следующий день она будет готова к употреблению.

Как засолить скумбрию в домашних условиях: советы Pinterest

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Приготовление:

Приготовить глубокую емкость, влить воду. Добавить специи. Размешать. Вскипятить, а затем остудить маринад. Почистить и разделать рыбу, промыть чистой водой и просушить. Нарезать скумбрию на куски. Уложить в стеклянную емкость, можно в банку. Залить сверху маринадом. Герметично закрыть банку. Оставить в прохладном месте на сутки.

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