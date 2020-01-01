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Как засолить скумбрию в домашних условиях: советы

6 мин назадКомментариев:0
Рецепт засолки рыбы, который настолько прост, что подойдет даже начинающим хозяйкам.
Ингредиенты
  • Рыба
  • Лавровый лист
  • Гвоздика 3 шт.
  • Базилик, кориандр по 5 г
  • Сахар щепотка
  • Соль 25 г
  • Чистая вода стакан
Как засолить скумбрию в домашних условиях: советы
Как засолить скумбрию в домашних условиях: советы / Pinterest

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Скумбрия – это океаническая рыба, которая подходит для засолки. Технология соления отличается простотой, поэтому сделать вкусную рыбку под силу даже начинающим хозяйкам. Важно только правильно подготовить тушку и сделать вкусный маринад для засолки. Так, надо удалить у рыбины голову, хвост, плавники, потом - потроха с темной пленкой, подготовленную рыбу промывают в чистой воде и обсушивают.

Рецептов маринада для посола скумбрии насчитывается несколько десятков, главные его составляющие - соль, уксус, специи: перец, лавровый лист, кориандр, корицу, горчичный порошок и др. Засаливать можно горячим и холодным способом. Чтобы рыба просолилась при засаливании первым способом, необходимо несколько дней, второй - быстрее в два раза. Очень интересный способ засолки вообще без маринада. В пиале просто смешиваются специи, этой массой рыбу просто натирают и оставляют на несколько дней. Предварительно надо  поместить ее в полиэтиленовый пакет, который периодически встряхивают. Засаливают скумбрию также с помощью чайной заварки. Предлагаем засолить скумбрию с базиликом и кориандром. Мы будем засаливать ее горячим способом, это значит, что уже на следующий день она будет готова к употреблению.

Как засолить скумбрию в домашних условиях: советы
Как засолить скумбрию в домашних условиях: советы
Pinterest

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Приготовление:

  1. Приготовить глубокую емкость, влить воду.
  2. Добавить специи. Размешать.
  3. Вскипятить, а затем остудить маринад.
  4. Почистить и разделать рыбу, промыть чистой водой и просушить. 
  5. Нарезать скумбрию на куски.
  6. Уложить в стеклянную емкость, можно в банку.
  7. Залить сверху маринадом.
  8. Герметично закрыть банку.
  9. Оставить в прохладном месте на сутки.

Ранее мы писали, как засолить сало дома.

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Теги:соленая рыба,скумбрия,домашние рецепты,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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