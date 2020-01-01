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Легкий рецепт традиционного пасхального блюда, которое готовится очень быстро.

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Всего десять дней осталось до Пасхи - одного из самых больших христианских праздников. У православных западного обряда Светлое Христово Воскресение наступит уже в это воскресенье, 12 апреля, а сегодня они отмечают Чистый четверг. По традиции, именно в четверг обычно пекут паски. Паска или пасхальный хлеб - главный атрибут праздника. Рецептов приготовления паски великое множество, в национальных кухнях разных стран есть свои рецепты пасок. В последнее время особой популярностью пользуется творожная паска.

Творожная паска обязательно станет изюминкой праздничного стола. Она обладает нежным вкусом и просто тает во рту. Рецептура приготовление паски из творога различается процессами и используемыми ингредиентами. В основном для приготовления паски из творога используют творог, сахар, сливочное масло, яйца, изюм и цукаты. Обязательно нужно добавить пряности – ванилин, кардамон, корицу, чтобы создать неповторимый кулинарный шедевр.

В зависимости от способа приготовления паски творожные бывают заварными, сырыми и вареными. Их вкусы похожи, но делаются они по-разному. Стоит попробовать несколько вариантов изготовления блюда, чтобы выбрать самый легкий и отличающийся вкусовыми качествами вариант. Мы советуем приготовить творожную паску по очень простому и быстрому рецепту.

Творожная паска: актуальный и очень быстрый рецепт pinterest

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Приготовление:

Размешать яйца и сахар до тех пор, пока масса не загустеет. Добавить в яично-сахарную массу масло и творог, размешать до однородности. Выложить творожную массу в небольшие формочки для паски.

Ранее мы писали, как приготовить паску в хлебопечке.

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