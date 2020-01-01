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Быстрый рецепт вкусного и витаминного салата из селедки с овощами.

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Салат - самая популярная закуска в мире. Рецептов салатов существует великое множество, не одна тысяча. Они могут быть как холодными, так и теплыми. В двадцатку самых популярных салатов в мире входят: французские “Цезарь” и “Нисуаз”, американские “Вальдорф”, “Кобб”, “Коул Слоу” и “Краб Луи”, русский “Орловский”, английский “Черчилль” и салат с грушами от английской королевы, итальянские “Панцанелла” и “Россини”, Греческий” и “Шопский”.

Есть ряд вкусных салатов, которые не пользуются всемирной популярностью, но от этого их вкусовые качества совершенно не страдают. По сути, любая хозяйка может придумать салат, из тех ингредиентов, которые предпочитают члены ее семьи. Салат - универсальное блюдо, позволяет по-всякому экспериментировать с ингредиентами.

Мы предлагаем приготовить острый салат с сельдью. На украинских просторах соленую сельдь употребляют в больших количествах, она в том или ином виде присутствует на праздничном столе. Самый популярный салат с сельдью - “Сельдь под шубой”, но можно приготовить простой салатик из сельди с луком и морковью. Время приготовления такого салата - всего 20 минут, если использовать рыбное филе. Когда гости на пороге либо вдруг захотелось съесть что-то не совсем обычное - выручит эта острая закуска.

Простой рецепт вкусной закуски: острый салат с сельдью pinterest

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Приготовление:

Натереть морковь на терке. Нарезать лук кольцами. Нарезать филе сельди небольшими кусочками. Обжарить чеснок в растительном масле, вынуть. Добавить красный молотый перец и винный уксус. Все ингредиенты соединить, перемешать.

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