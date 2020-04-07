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Греческий пасхальный суп: как приготовить магирицу с рисом

Сегодня, 10:30Комментариев:2
Рецепт традиционного пасхального блюда, которое готовят из бараньих потрохов и зелени, добавляя соус авголемоно, и подают вечером в Великую Субботу.
Ингредиенты
  • бараньи внутренности (легкие, печень, кишки) 1 кг
  • свежий зеленый лук 10 перьев
  • репчатый лук 1 шт
  • салат листовой 2 шт
  • укроп, петрушка по ½ пучка
  • овощной бульон 1 кубик
  • вино белое 1 ст.
  • оливковое масло полстакана
  • рис каролина 5 ст.л.
  • соль
  • перец
  • Соус авголемоно:
  • яйца, лимоны по 2 шт.
Греческий пасхальный суп: как приготовить магирицу с рисом
Греческий пасхальный суп: как приготовить магирицу с рисом / Pinterest.com

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Сегодня православные отмечают светлый праздник Благовещения. Всего 12 дней осталось до Пасхи. Во многих странах существуют свои традиции приготовления пасхальных блюд. Так, традиционный пасхальный суп в Греции носит название - магирица. Его греки варят в пасхальную Великую субботу и едят после праздничной церковной службы вместе с другими традиционными пасхальными блюдами. 

Магирицу готовят из бараньего ливера (сердца, почек, печени, легких), а также кишок. В ливерную начинку добавляют зелень. Изюминка магирицы - соус авголемоно, которым загущают суп. В разных районах Греции магрицу готовят по-своему, например, с добавлением риса либо с большим количеством овощей, но без риса. В сущности, для магирицы подойдут любые внутренности, главное правильно их подготовить к употреблению.

Мы предлагаем приготовить греческий пасхальный суп по традиционному рецепту, с рисом. Блюдо готовится довольно просто, сложно обработать кишки, да и найти их хорошего качества сегодня довольно сложно. Важно идеально вымыть кишки, для этого их нарезают на куски длиной метр и промывают с двух сторон либо разрезают вдоль и тщательно вымывают. Ливер можно предварительно обрабатывать в 6%-ном уксусе либо натереть лимоном.

Греческий пасхальный суп: как приготовить магирицу с рисом
Греческий пасхальный суп: как приготовить магирицу с рисом
pinterest

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Приготовление:

  1. Тщательно очистить и промыть кишки, залить водой.
  2. Выдавить в емкость сок одного лимона, оставить в холодильнике на ночь.
  3. Промыть тщательно внутренности, опустить в кипящую воду. Варить 5 минут, снимая пену.
  4. Достать из кипятка, дать остыть.
  5. Нарезать кишки, легкое  печень небольшими кусочками.
  6. Нарезать мелко лук, обжарить его в растительном масле на сковороде.
  7. Выложить ливер, обжаривать до румяности.
  8. Влить вино, жарить до испарения алкоголя. 
  9. Влить воду, добавить бульонный кубик, специи, обжаренный ливер. Варить на малом огне около часа.
  10. Нарезать крупно листья салата, а лук и зелень измельчить. Добавить в суп, варить 10 минут.
  11. Всыпать промытый рис, варить еще 20 минут.
  12. Взбить венчиком яйца, добавить лимонный сок.
  13. Добавить в соус немного горячего бульона, все время помешивая, чтобы белок не свернулся. Добавлять до тех пор, пока  соус не станет теплым. 
  14. Вылить соус в суп, встряхнуть кастрюлю, чтобы он равномерно распределился, крышкой не накрывать.

Ранее мы писали, как приготовить итальянскую пасхальную сдобу “Коломбу“.

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Теги:греческая кухня,суп,Пасха,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.04.2020, 14:15
Оценка:  0
гость
Жидовская синагога - есть жилище демонов.
(Свт. Иоанн Златоуст).
Жиды - видимые бесы.
(Свт. Кирилл Александрийский).
Бесы и жиды - дети сатаны.
гость  (аноним)  07.04.2020, 14:11
Оценка:  0
гость
Глас народа (жидовского) Христа распял.
Потому жид беден, что у него Бога нет.
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