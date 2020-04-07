Греческий пасхальный суп: как приготовить магирицу с рисом

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Сегодня православные отмечают светлый праздник Благовещения. Всего 12 дней осталось до Пасхи. Во многих странах существуют свои традиции приготовления пасхальных блюд. Так, традиционный пасхальный суп в Греции носит название - магирица. Его греки варят в пасхальную Великую субботу и едят после праздничной церковной службы вместе с другими традиционными пасхальными блюдами.
Магирицу готовят из бараньего ливера (сердца, почек, печени, легких), а также кишок. В ливерную начинку добавляют зелень. Изюминка магирицы - соус авголемоно, которым загущают суп. В разных районах Греции магрицу готовят по-своему, например, с добавлением риса либо с большим количеством овощей, но без риса. В сущности, для магирицы подойдут любые внутренности, главное правильно их подготовить к употреблению.
Мы предлагаем приготовить греческий пасхальный суп по традиционному рецепту, с рисом. Блюдо готовится довольно просто, сложно обработать кишки, да и найти их хорошего качества сегодня довольно сложно. Важно идеально вымыть кишки, для этого их нарезают на куски длиной метр и промывают с двух сторон либо разрезают вдоль и тщательно вымывают. Ливер можно предварительно обрабатывать в 6%-ном уксусе либо натереть лимоном.
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Приготовление:
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Полная версия правил
(Свт. Иоанн Златоуст).
Жиды - видимые бесы.
(Свт. Кирилл Александрийский).
Бесы и жиды - дети сатаны.
Потому жид беден, что у него Бога нет.