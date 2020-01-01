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Минестроне: как приготовить вкусный и легкий итальянский суп?

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Ведущая Нового канала рекомендует начать неделю с приготовления первого блюда.
Минестроне: как приготовить вкусный и легкий итальянский суп?
Минестроне: как приготовить вкусный и легкий итальянский суп?
Пресс-служба

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5 апреля в мире отмечали Международный день супа. Праздник был создан, чтобы еще раз популяризировать первое блюдо как вкусное и полезное для здоровья человека. Ведь супы просто необходимы для пищеварения. Что ж, понедельник – это отличный повод сварить суп.

Бросьте вызов монотонности и попробуйте приготовить блюдо по эксклюзивному рецепту от ведущей «Ревизора» на Новом канале Юлии Панковой.

– Я обожаю легкие супы из сезонных овощей, – говорит Юля. – Часто их готовлю. Ведь что может лучше согреть тело, чем тарелочка ароматного, горячего супчика? Особенно после напряженного рабочего дня. Делюсь с вами рецептом итальянского блюда «Минестроне».

Ингредиенты:

  • 1 красная луковица
  • 2 морковки
  • 2 стебля сельдерея
  • 1 веточка розмарина
  • 400 г помидор пелати
  • 200 г картофеля
  • 225 г савойской капусты
  • 400 г консервированной фасоли
  • 225 г зеленой стручковой фасоли
  • 1 зубчик чеснока
  • 30 г базилика
  • 60 г сыра пармезан
  • 50 мл оливкового масла
  • Соль по вкусу
  • Черный молотый перец

Приготовление:

  1. В большой кастрюле на среднем огне разогреть оливковое масло. Бросить туда нарезанные кубиком лук, морковь, сельдерей, измельченный розмарин, соль и перец. Готовить, помешивая, 5-8 минут, пока лук не начнет золотиться.
  2. Добавить измельченные пелати, через минуту – нарезанную кубиком картошку, капусту, фасоль, залить водой и довести до кипения.
  3. Как только закипит, положить зеленую фасоль и варить до готовности картофеля, около 20 минут. Посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок и базилик.
  4. Подавать, посыпав тертым пармезаном и рваными листиками базилика. Украсить несколькими каплями оливкового масла.

Ранее мы писали, как приготовить банановые чипсы. 

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Теги: минестроне, Юлия Панкова
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