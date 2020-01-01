Минестроне: как приготовить вкусный и легкий итальянский суп?
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5 апреля в мире отмечали Международный день супа. Праздник был создан, чтобы еще раз популяризировать первое блюдо как вкусное и полезное для здоровья человека. Ведь супы просто необходимы для пищеварения. Что ж, понедельник – это отличный повод сварить суп.
Бросьте вызов монотонности и попробуйте приготовить блюдо по эксклюзивному рецепту от ведущей «Ревизора» на Новом канале Юлии Панковой.
– Я обожаю легкие супы из сезонных овощей, – говорит Юля. – Часто их готовлю. Ведь что может лучше согреть тело, чем тарелочка ароматного, горячего супчика? Особенно после напряженного рабочего дня. Делюсь с вами рецептом итальянского блюда «Минестроне».
Ингредиенты:
- 1 красная луковица
- 2 морковки
- 2 стебля сельдерея
- 1 веточка розмарина
- 400 г помидор пелати
- 200 г картофеля
- 225 г савойской капусты
- 400 г консервированной фасоли
- 225 г зеленой стручковой фасоли
- 1 зубчик чеснока
- 30 г базилика
- 60 г сыра пармезан
- 50 мл оливкового масла
- Соль по вкусу
- Черный молотый перец
Приготовление:
- В большой кастрюле на среднем огне разогреть оливковое масло. Бросить туда нарезанные кубиком лук, морковь, сельдерей, измельченный розмарин, соль и перец. Готовить, помешивая, 5-8 минут, пока лук не начнет золотиться.
- Добавить измельченные пелати, через минуту – нарезанную кубиком картошку, капусту, фасоль, залить водой и довести до кипения.
- Как только закипит, положить зеленую фасоль и варить до готовности картофеля, около 20 минут. Посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок и базилик.
- Подавать, посыпав тертым пармезаном и рваными листиками базилика. Украсить несколькими каплями оливкового масла.
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