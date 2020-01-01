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Готовим пирожки с фасолью на опаре: не постный рецепт

Сегодня, 10:32Комментариев:0
Рецепт очень вкусных и сытных пирожков, которые можно испечь или поджарить.
Ингредиенты
  • Начинка:
  • Фасоль 200 г
  • Лук репчатый 2 шт
  • Морковь 1 шт
  • Растительное масло 60 мл
  • Зелень укропа
  • Специи по вкусу
  • Тесто:
  • Молоко 260 мл
  • Сахар 1,5 ст. л.
  • Растительное масло 2 ст. л.
  • Соль 1 ч. л
  • Дрожжи сухие 8 г
  • Мука 480 г
  • Яйцо 1 шт (для печеных)
Готовим пирожки с фасолью на опаре: не постный рецепт
Готовим пирожки с фасолью на опаре: не постный рецепт / pinterest

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Фасоль, при правильном приготовлении, невероятно вкусная и нежная. Мало того, она очень полезная, не уступает мясу по содержанию белка. Прекрасно сочетается с мясом, овощами, различными соусами и зеленью. Блюда с фасолью, как и с любыми бобовыми идеальны для диетического питания, а также для вегетарианцев.

Предлагаем приготовить вкусные пирожки с фасолью. Блюдо будет не постным, ведь для приготовления теста понадобится молоко. Чтобы начинка у пирожков получилась нежной, фасоль лучше предварительно замочить, а потом отварить в кастрюле из нержавеющей стали с толстым дном или в чугунной. Варить фасоль надо при малом кипении, а солить в самом конце варки. Фасоль надо постоянно помешивать, поскольку она может пригорать. Фасолевое пюре можно смешивать с разными специями, например, молотыми перцами, зирой, кардамоном, корица, имбирём, семенами горчицы. 

Пирожки можно печь или жарить. Если предполагается первое то в тесто для пирожков надо добавить одно яйцо, если они будут жариться на сковороде - тогда не нужно. Важно, после жарки смазать твердые пирожки маслом или водой и накрыть полотенцем.

Готовим пирожки с фасолью на опаре: не постный рецепт
Готовим пирожки с фасолью на опаре: не постный рецепт
pinterest

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Приготовление:

  1. Промыть фасоль, залить холодной водой, оставить на ночь.
  2. Слить воду, залить новой и поставить варить на 90 минут. Откинуть на дуршлаг.
  3. Перебить блендером.
  4. Нарезать мелко лук, обжарить до золотистости с зеленью и специями.
  5. Смешать фасоль с луком.
  6. Распустить дрожжи в теплом молоке с сахаром.
  7. Добавить муку, чтобы в итоге, получилось тесто чуток пожиже чем на оладушки.
  8. Накрыть тесто пищевой пленкой, убрать в теплое место на 50 минут.
  9. Когда опара увеличилась в объеме в несколько раз и осела, тесто готово.
  10. Добавить в опару яйцо и масло.
  11. Просеять муку с солью, постепенно добавлять ее в опару.
  12. Вымешивать на ровной поверхности 12 минут, пока тесто липнет к рукам.
  13. Скатать тесто в шар, обернуть пищевой пленкой. Оставить в тепле на час.
  14. Обмять тесто, снова скатать в шар и оставить на 5 минут.
  15. Разделить тесто на небольшие кусочки, каждый раскатать в небольшой шарик.
  16. Сделать блинчик, выложить начинку, сцепить края.
  17. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Оставить на полчаса.
  18. Выпекать 35 минут в предварительно разогретой духовке.
  19. Смазать готовые пирожки маслом, накрыть полотенцем.

Ранее мы писали, как приготовить паску с цитрусовыми. 

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Теги:пирог,рецепт,дрожжевое тесто,фасоль,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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