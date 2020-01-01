Сегодня, 10:32 Комментариев:0

Рецепт очень вкусных и сытных пирожков, которые можно испечь или поджарить.

Читай также: Сладкие ленивые вареники: простой пошаговый рецепт (с видео)

Фасоль, при правильном приготовлении, невероятно вкусная и нежная. Мало того, она очень полезная, не уступает мясу по содержанию белка. Прекрасно сочетается с мясом, овощами, различными соусами и зеленью. Блюда с фасолью, как и с любыми бобовыми идеальны для диетического питания, а также для вегетарианцев.

Предлагаем приготовить вкусные пирожки с фасолью. Блюдо будет не постным, ведь для приготовления теста понадобится молоко. Чтобы начинка у пирожков получилась нежной, фасоль лучше предварительно замочить, а потом отварить в кастрюле из нержавеющей стали с толстым дном или в чугунной. Варить фасоль надо при малом кипении, а солить в самом конце варки. Фасоль надо постоянно помешивать, поскольку она может пригорать. Фасолевое пюре можно смешивать с разными специями, например, молотыми перцами, зирой, кардамоном, корица, имбирём, семенами горчицы.

Пирожки можно печь или жарить. Если предполагается первое то в тесто для пирожков надо добавить одно яйцо, если они будут жариться на сковороде - тогда не нужно. Важно, после жарки смазать твердые пирожки маслом или водой и накрыть полотенцем.

Готовим пирожки с фасолью на опаре: не постный рецепт pinterest

Читай также: Картофельные маффины: пошаговый рецепт

Приготовление:

Промыть фасоль, залить холодной водой, оставить на ночь. Слить воду, залить новой и поставить варить на 90 минут. Откинуть на дуршлаг. Перебить блендером. Нарезать мелко лук, обжарить до золотистости с зеленью и специями. Смешать фасоль с луком. Распустить дрожжи в теплом молоке с сахаром. Добавить муку, чтобы в итоге, получилось тесто чуток пожиже чем на оладушки. Накрыть тесто пищевой пленкой, убрать в теплое место на 50 минут. Когда опара увеличилась в объеме в несколько раз и осела, тесто готово. Добавить в опару яйцо и масло. Просеять муку с солью, постепенно добавлять ее в опару. Вымешивать на ровной поверхности 12 минут, пока тесто липнет к рукам. Скатать тесто в шар, обернуть пищевой пленкой. Оставить в тепле на час. Обмять тесто, снова скатать в шар и оставить на 5 минут. Разделить тесто на небольшие кусочки, каждый раскатать в небольшой шарик. Сделать блинчик, выложить начинку, сцепить края. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Оставить на полчаса. Выпекать 35 минут в предварительно разогретой духовке. Смазать готовые пирожки маслом, накрыть полотенцем.

Ранее мы писали, как приготовить паску с цитрусовыми.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.