Готовим пирожки с фасолью на опаре: не постный рецепт

Читай также: Сладкие ленивые вареники: простой пошаговый рецепт (с видео)
Фасоль, при правильном приготовлении, невероятно вкусная и нежная. Мало того, она очень полезная, не уступает мясу по содержанию белка. Прекрасно сочетается с мясом, овощами, различными соусами и зеленью. Блюда с фасолью, как и с любыми бобовыми идеальны для диетического питания, а также для вегетарианцев.
Предлагаем приготовить вкусные пирожки с фасолью. Блюдо будет не постным, ведь для приготовления теста понадобится молоко. Чтобы начинка у пирожков получилась нежной, фасоль лучше предварительно замочить, а потом отварить в кастрюле из нержавеющей стали с толстым дном или в чугунной. Варить фасоль надо при малом кипении, а солить в самом конце варки. Фасоль надо постоянно помешивать, поскольку она может пригорать. Фасолевое пюре можно смешивать с разными специями, например, молотыми перцами, зирой, кардамоном, корица, имбирём, семенами горчицы.
Пирожки можно печь или жарить. Если предполагается первое то в тесто для пирожков надо добавить одно яйцо, если они будут жариться на сковороде - тогда не нужно. Важно, после жарки смазать твердые пирожки маслом или водой и накрыть полотенцем.
Читай также: Картофельные маффины: пошаговый рецепт
Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить паску с цитрусовыми.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил