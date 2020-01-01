Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Диетический рецепт из яблок: рецепт Юлии Панковой

Комментариев: 0
Ведущая Нового канала делится рецептом простой и полезной вкусняшки .
Диетический рецепт из яблок: рецепт Юлии Панковой
Диетический рецепт из яблок: рецепт Юлии Панковой
Пресс-служба

Читай также: Зеленые весенние салаты: ТОП-5 рецептов

Есть люди, которые не могут представить свою жизнь без сладкого. Кто-то наслаждается вкусом, а кто-то заедает стресс и панику. За время карантина, пожалуй, у большинства украинцев появилась зависимость от так называемого гормона счастья. Как же быть с этим пристрастием?

Ведущая проекта «Ревизор» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова рекомендует не отказывать себе в сладеньком.

– Я против магазинных сладостей, – говорит ведущая Нового канала. – Все шоколадки, батончики, конфетки в ярких обертках, к сожалению, не имеют никакой пользы. Там только транс-жиры, эмульгаторы и ароматизаторы. Собственно, от этого и увеличивается вес. Я за «гормон счастья» собственного приготовления. Когда вы знаете, какие ингредиенты используете и в каких условиях готовите. Сегодня хочу поделиться простым, но очень полезным рецептом – это яблочки, запеченные с медом, орехами и корицей.

Ингредиенты:

  • 7 шт. яблок
  • 190 г изюма
  • 7 ч. л. меда
  • 14 шт. орехов
  • 7 ч. л. сахара
  • 3 ч. л. корицы
  • 2 ст. л. коньяка

Приготовление:

  1. Яблоки проколите вилкой по всей поверхности.
  2. Промойте изюм, сбрызните его коньяком и оставьте на 30 минут.
  3. Вырежьте сердцевину и частично мякоть яблока.
  4. Положите внутрь каждого яблока по 1 ч. л. Меда, изюма и два ореха.
  5. Сверху посыпьте сахаром и корицей.
  6. На дно формы налейте воды, примерно 1 см, выложите яблоки и поставьте в духовку.
  7.  Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.

Ранее мы писали, как приготовить банановые чипсы. 

Поделись:
Теги: Юлия Панкова, диетический рецепт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь