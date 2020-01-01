Пиво в домашних условиях: как сварить напиток

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Пиво - любимый сильной половины человечества напиток. Его считают одним из самых древних на Земле. Так, по историческим данным, напиток из хмеля, воды и солода готовили еще в Древнем Египте. Рецептура пива менялась из столетия в столетие, теперь существуют классы, виды и сорта хмельного напитка. По всей планете сегодня изготавливают тонны пива в год.
Оказывается, пиво можно сварить дома, используя фабричную технологию, при этом нет необходимости в сложном инвентаре. Самый простой вариант - сделать заготовку из концентрата, но мы советуем сделать живой напиток, без штучных консервантов. Домашнее пиво по этому рецепту обладает густой пеной и насыщенным вкусом.
Чтобы приготовить живое пиво в домашних условиях, надо подготовить высококачественные ингредиенты. Так, вода для напитка должна быть фильтрованной, чистой, без запаха и вкуса. Можно использовать бутилированную. Важно также брать качественный солод - у него сладковатый вкус, приятный запах, он не тонет в воде и внутри белый. Еще перед приготовлением пива солод надо замочить и прорастить при температуре 10-30 С и измельчить в крупу. Процедура займет не менее 5 дней. Важно, если солод подсушить и обжарить в духовке, получится темное пиво. Есть несколько рекомендаций по поводу выбора хмеля, их лучше брать зеленовато-желтыми или красноватыми, с желтоватой пылью под чешуйками. Дрожжи можно использовать не только пивные, но и обычные живые.
Не стоит забывать, что пиво должно готовиться в стерильных условиях. Весь инвентарь обваривают кипятком, просушивают, руки всегда должны быть чистыми, ногти подстриженными.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить куриные джерки к пиву.
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