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Как сварить натуральное ароматное пиво дома - подробный рецепт.

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Пиво - любимый сильной половины человечества напиток. Его считают одним из самых древних на Земле. Так, по историческим данным, напиток из хмеля, воды и солода готовили еще в Древнем Египте. Рецептура пива менялась из столетия в столетие, теперь существуют классы, виды и сорта хмельного напитка. По всей планете сегодня изготавливают тонны пива в год.

Оказывается, пиво можно сварить дома, используя фабричную технологию, при этом нет необходимости в сложном инвентаре. Самый простой вариант - сделать заготовку из концентрата, но мы советуем сделать живой напиток, без штучных консервантов. Домашнее пиво по этому рецепту обладает густой пеной и насыщенным вкусом.

Чтобы приготовить живое пиво в домашних условиях, надо подготовить высококачественные ингредиенты. Так, вода для напитка должна быть фильтрованной, чистой, без запаха и вкуса. Можно использовать бутилированную. Важно также брать качественный солод - у него сладковатый вкус, приятный запах, он не тонет в воде и внутри белый. Еще перед приготовлением пива солод надо замочить и прорастить при температуре 10-30 С и измельчить в крупу. Процедура займет не менее 5 дней. Важно, если солод подсушить и обжарить в духовке, получится темное пиво. Есть несколько рекомендаций по поводу выбора хмеля, их лучше брать зеленовато-желтыми или красноватыми, с желтоватой пылью под чешуйками. Дрожжи можно использовать не только пивные, но и обычные живые.

Не стоит забывать, что пиво должно готовиться в стерильных условиях. Весь инвентарь обваривают кипятком, просушивают, руки всегда должны быть чистыми, ногти подстриженными.

Пиво в домашних условиях: как сварить напиток Pinterest.com

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Приготовление:

Высушить солод, измельчить его в крупу, но не до состояния муки. Нагреть 25 л воды в кастрюле до 80С. Завернуть солод в марлевый мешочек, опустить в воду. Накрыть кастрюлю крышкой, варить солод на маленьком огне 90 минут. Важно поддерживать температуру на уровне 65С. Проверить сусло на крахмал, которого в пиве быть не должно. Для этого налить немного сусла в белое блюдце и капнуть йод. Если сусло посинело, надо варить еще 15 минут. Нагреть сусло до 80С, продержать так 5 минут. Вынуть мешок с солодом, влить оставшиеся 2 л воды, нагретые до 80 С. Промыть мешок в этой воде и вылить в общую кастрюлю. Довести до кипения сусло, сразу же добавить 15 г хмеля. Кипятить 30 минут, добавить еще 15 г хмеля, а через 10 минут кипячения добавить остаток хмеля. Варить все еще 20 минут. Общее время кипения сусла - 1,5 часа. Быстро снять сусло с огня и поместить в ледяную воду, заранее приготовленную. Остужать сусло до 25С (около 30 минут). Перелить сусло через стерильную марлю в посуду для брожения. Далее просто дважды переливать жидкость, чтобы она насытилась кислородом. Активировать дрожжи теплой кипяченой водой, отправить в сусло, перемешать. Перенести емкость в темное место, накрыть крышкой с гидрозатвором. Выдерживать 7-10 дней, соблюдая температурный режим, соответствующий дрожжам. К концу срока пиво светлеет. Добавить в стерильные непрозрачные бутылки по 8 гр. сахара. Залить пиво, не доливая до края 2 см. Герметично закупорить. Поместить в темное место, хранить при температуре 20-24С 14-21 день. Встряхивать бутылки на 7-й день, на 14-й и 21-й. Далее хранить в холодильнике - в закупоренном виде до 8 месяцев, а открытое надо выпить за три дня.

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