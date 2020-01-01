Шоколадные пасхальные яйца с кремовой начинкой: актуальный рецепт

Читай также: Шоколадные пасхальные яйца: ТОП-5 рецептов
В Европе шоколадные пасхальные яйца не менее популярны крашеных, обычно их готовыми приобретают в маркетах. В некоторых странах даже устраивают выставки, на которые съезжаются настоящие профессионалы шоколадного производства яиц. Приготовить в домашних условиях шоколадные яйца довольно сложно, ведь необходимо использовать специальные материалы и продукты, к тому же обладать кулинарным опытом.
Самое сложное в десерте - создание скорлупы, поскольку шоколадные яйца внутри пустые. Для изготовления скорлупы требуется специальная форма, но можно использовать белый лист ацетата с соответствующей выемкой посередине. Растопленную шоколадную глазурь кисточкой равномерно наносят по всей поверхности выемки, напоминающей одну половинку яйца. Необходимо нанесение в несколько слоев, чтобы каждый мог слегка высохнуть, а скорлупка получилась более плотной. Высохшая половинка скорлупки очень легко отделяется от поверхности формы. После того, как обе половинки готовы, перед соединением их разрисовывают. В середину яйца можно положить разные сладости.
Предлагаем приготовить упрощенный вариант пасхальных шоколадных яиц. Это довольно простой рецепт, но изделие получается красивым и вкусным. Такие шоколадные яйца обязательно понравятся деткам.
Читай также: Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео)
Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить итальянскую пасхальную сдобу - Коломбу.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил