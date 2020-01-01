Шоколадные пасхальные яйца с кремовой начинкой: актуальный рецепт

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Праздничное лакомство, которое порадует детей и взрослых.

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В Европе шоколадные пасхальные яйца не менее популярны крашеных, обычно их готовыми приобретают в маркетах. В некоторых странах даже устраивают выставки, на которые съезжаются настоящие профессионалы шоколадного производства яиц. Приготовить в домашних условиях шоколадные яйца довольно сложно, ведь необходимо использовать специальные материалы и продукты, к тому же обладать кулинарным опытом.

Самое сложное в десерте - создание скорлупы, поскольку шоколадные яйца внутри пустые. Для изготовления скорлупы требуется специальная форма, но можно использовать белый лист ацетата с соответствующей выемкой посередине. Растопленную шоколадную глазурь кисточкой равномерно наносят по всей поверхности выемки, напоминающей одну половинку яйца. Необходимо нанесение в несколько слоев, чтобы каждый мог слегка высохнуть, а скорлупка получилась более плотной. Высохшая половинка скорлупки очень легко отделяется от поверхности формы. После того, как обе половинки готовы, перед соединением их разрисовывают. В середину яйца можно положить разные сладости.

Предлагаем приготовить упрощенный вариант пасхальных шоколадных яиц. Это довольно простой рецепт, но изделие получается красивым и вкусным. Такие шоколадные яйца обязательно понравятся деткам.

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Приготовление:

Взбить блендером глюкозу, сливочное масло и ванильный экстракт. Добавить сахарную пудру и воду, аккуратно перемешать. Разделить помадку на две части: три четверти массы отправить в одну миску, и одну четверть - в другую. Добавить в меньшую желтый пищевой краситель, перемешать. Поместить миски в морозильник, чтобы помадка хорошо затвердела на полчаса. Разделить желтую помадку на небольшие кусочки чайной ложкой. Скатать их в маленькие шарики и поместить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Скатать из белой помадки шарики большего размера. Каждый придавить в ладони. Завернуть желтый шарик внутрь белого, так чтобы он был полностью покрыт. Намочить руки и придать изделию форму яйца. Поместить все яйца в морозилку, чтобы они хорошо затвердели. Расплавить шоколад в микроволновой печи или на водяной бане. Воткнуть в яйцо вилку или деревянную палочку, затем обмакнуть в шоколад. Вращать по кругу, чтобы яйцо равномерно покрылось шоколадом. Поставить шпажку с яйцом в стакан, чтобы шоколад застыл. То же проделать с остальными яйцами.

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