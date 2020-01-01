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Шоколадные пасхальные яйца с кремовой начинкой: актуальный рецепт

Сегодня, 10:25Комментариев:0
Праздничное лакомство, которое порадует детей и взрослых.
Ингредиенты
  • Жидкая глюкоза (густой сахарный сироп) 170 г
  • Сливочное масло 55 г
  • Ванильный экстракт 1 ч.л.
  • Сахарная пудра 375 г
  • Вода 2 ч.л.
  • Молочный шоколад 200 г
  • Краситель пищевой желтый
Шоколадные пасхальные яйца с кремовой начинкой: актуальный рецепт
Шоколадные пасхальные яйца с кремовой начинкой: актуальный рецепт / Pinterest.com

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В Европе шоколадные пасхальные яйца не менее популярны крашеных, обычно их готовыми приобретают в маркетах. В некоторых странах даже устраивают выставки, на которые съезжаются настоящие профессионалы шоколадного производства яиц. Приготовить в домашних условиях шоколадные яйца довольно сложно, ведь необходимо использовать специальные материалы и продукты, к тому же обладать кулинарным опытом. 

Самое сложное в десерте - создание скорлупы, поскольку шоколадные яйца внутри пустые. Для изготовления скорлупы требуется специальная форма, но можно использовать белый лист ацетата с соответствующей выемкой посередине. Растопленную шоколадную глазурь кисточкой равномерно наносят по всей поверхности выемки, напоминающей одну половинку яйца. Необходимо нанесение в несколько слоев, чтобы каждый мог слегка высохнуть, а скорлупка получилась более плотной. Высохшая половинка скорлупки очень легко отделяется от поверхности формы. После того, как обе половинки готовы, перед соединением их разрисовывают. В середину яйца можно положить разные сладости.

Предлагаем приготовить упрощенный вариант пасхальных шоколадных яиц. Это довольно простой рецепт, но изделие получается красивым и вкусным. Такие шоколадные яйца обязательно понравятся деткам.

Шоколадные пасхальные яйца с кремовой начинкой: актуальный рецепт
Шоколадные пасхальные яйца с кремовой начинкой: актуальный рецепт
Pinterest.com

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Приготовление: 

  1. Взбить блендером глюкозу, сливочное масло и ванильный экстракт. 
  2. Добавить сахарную пудру и воду, аккуратно перемешать.
  3. Разделить помадку на две части: три четверти массы отправить в одну миску, и одну четверть - в другую. 
  4. Добавить в меньшую желтый пищевой краситель, перемешать.
  5. Поместить миски в морозильник, чтобы помадка хорошо затвердела на полчаса.
  6. Разделить желтую помадку на небольшие кусочки чайной ложкой. Скатать их в маленькие шарики и поместить на противень, застеленный пергаментной бумагой. 
  7. Скатать из белой помадки шарики большего размера. Каждый придавить в ладони. 
  8. Завернуть желтый шарик внутрь белого, так чтобы он был полностью покрыт. Намочить руки и придать изделию форму яйца.  
  9. Поместить все яйца в морозилку, чтобы они хорошо затвердели. 
  10. Расплавить шоколад в микроволновой печи или на водяной бане.
  11. Воткнуть в яйцо вилку или деревянную палочку, затем обмакнуть в шоколад. Вращать по кругу, чтобы яйцо равномерно покрылось шоколадом. 
  12. Поставить шпажку с яйцом в стакан, чтобы шоколад застыл. То же проделать с остальными яйцами. 

Ранее мы писали, как приготовить итальянскую пасхальную сдобу - Коломбу.

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Теги:Пасха,пасхальные блюда,шоколадные яйца,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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