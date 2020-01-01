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Рецепт пикантного салата, который станет источником витаминов в карантин.

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Весной организм страдает от нехватки витаминов, к тому же хочется побаловать себя чем-то вкусным. Как вариант - простой салат из свеклы с грецкими орехами и кинзой. Блюдо относится к постным, к тому же его по-достоинству оценят вегетарианцы, а также те, кто придерживается правильного питания. Салат получается легким, но достаточно сытным, с кавказскими ароматными нотками. Популярный вариант приготовления такого салата - с черносливом.

Чтобы приготовить салат со свеклой, кроме основных ингредиентов, понадобится еще аджика. Если ее нет, можно сделать заправку из чеснока (3 зубца), хмели-сунели, молотого кориандра (по 1 ч.л.), смеси перцев (½ ч.л.). Иногда в качестве заправки в салат со свеклой и грецкими орехами используют сметану. Чтобы салат был еще сытнее, можно добавить в него отварную курицу, твердый или плавленный сыр. Хорошими вкусовыми качествами обладает салат со свеклой и яблоками, курагой, изюмом. Грецкие орешки в свекольном салате можно заменить на кедровые.

Сила вкуса в простоте: салат из свеклы с грецкими орехами Pinterest.com

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Приготовление:

Отварить свеклу, остудить, очистить. Натереть свеклу на терке для корейской моркови, но не на длинные полоски. Порубить мелко кинзу и грецкие орехи. Смешать аджику с соевым соусом, растительным маслом. Соединить в салатнике свеклу, кинзу, орехи. Заправить заправкой. Перемешать.

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