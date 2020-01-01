Банановые чипсы от Елены Филоновой: простой рецепт
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Если бы не карантин, мы и не узнали бы о кулинарных способностях ведущей Нового канала Елены Филоновой. Девушка уже целую неделю экспериментирует на кухне, каждый раз придумывая вкусные и питательные блюда. Сегодня она поделится рецептом банановых чипсов.
– Открыла для себя легкий, а, главное, полезный перекус, – говорит Елена. – После термообработки свежих ломтиков бананов в них сохраняются витамин А, магний и фосфор. Но калорийность увеличивается.
Ингредиенты:
- 3 банана
- 1 лимон
- 1 ч. л. корицы
Приготовление:
- Очистите фрукты от кожуры. Нарежьте тонкими кружочками. Три банана – это примерно 90 ломтиков.
- Застелите противень пергаментом. Разложите на него ломтики. Расстояние между ними – 3 мм.
- Сбрызните бананы лимонным соком. Это добавит витаминов, а еще не даст бананам потемнеть. Затем посыпьте корицей.
- Разогрейте духовку до 80 градусов.
- Поставьте противень с бананами в духовку на один час.
- Полуготовые кусочки бананов переверните, чтобы они пропеклись равномерно. Перед подачей охладите до комнатной температуры.
Хрустящие чипсы готовы! Они идеально подойдут для перекуса и утоления сильного голода. Если банановые чипсы есть два раза в неделю, то можно заметить отсутствие усталости и вялости. Согласитесь, просто идеальный энергетический перекус на время карантина
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