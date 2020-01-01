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Банановые чипсы от Елены Филоновой: простой рецепт

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Ведущая рубрики "Ревизор красоты" рекомендует во время карантина поддержать свой организм витаминами и микроэлементами.
Банановые чипсы от Елены Филоновой: простой рецепт
Банановые чипсы от Елены Филоновой: простой рецепт
Пресс-служба

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Если бы не карантин, мы и не узнали бы о кулинарных способностях ведущей Нового канала Елены Филоновой. Девушка уже целую неделю экспериментирует на кухне, каждый раз придумывая вкусные и питательные блюда. Сегодня она поделится рецептом банановых чипсов.

– Открыла для себя легкий, а, главное, полезный перекус, – говорит Елена. – После термообработки свежих ломтиков бананов в них сохраняются витамин А, магний и фосфор. Но калорийность увеличивается.

Банановые чипсы от Елены Филоновой: простой рецепт
Банановые чипсы от Елены Филоновой: простой рецепт
Пресс-служба

Ингредиенты:

  • 3 банана
  • 1 лимон
  • 1 ч. л. корицы

Приготовление:

  • Очистите фрукты от кожуры. Нарежьте тонкими кружочками. Три банана – это примерно 90 ломтиков.
  • Застелите противень пергаментом. Разложите на него ломтики. Расстояние между ними – 3 мм.
  • Сбрызните бананы лимонным соком. Это добавит витаминов, а еще не даст бананам потемнеть. Затем посыпьте корицей.
  • Разогрейте духовку до 80 градусов.
  • Поставьте противень с бананами в духовку на один час.
  • Полуготовые кусочки бананов переверните, чтобы они пропеклись равномерно. Перед подачей охладите до комнатной температуры.

Хрустящие чипсы готовы! Они идеально подойдут для перекуса и утоления сильного голода. Если банановые чипсы есть два раза в неделю, то можно заметить отсутствие усталости и вялости. Согласитесь, просто идеальный энергетический перекус на время карантина

Ранее мы писали, как приготовить яблочные чипсы в микроволновке.

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Теги: банановые чипсы
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