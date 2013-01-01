31 мин назад Комментариев:0

Как приготовить очень вкусный пирог, похожий на круассан и маффин.

Читай также: День святого Патрика 2020: Печенье Трилистник (рецепт с фото)

Краффин - нечто среднее между круассаном и маффином, готовится на сдобном тесте. Для начинки в краффине используют карамель, кремы, ореховое масло или орехи, сухофрукты, сахарную пудру.

Краффин - очень молодое блюдо. Впервые его приготовила в кондитерской Lune Croissanterie Кейт Рейд из Австралии в 2013 году. В США краффин запатентировали в пекарне Mr. Holmes Bakehouse. о в 2015 году эксклюзивный рецепт крафина был украден.

Сегодня существует несколько разновидностей краффинов. Один из самых популярных - пасхальный кулич. Идея сделать из краффина кулич возникла не случайно, оригинальная выпечка действительно имеет вытянутую форму, напоминающую пасочку. Поэтому с 2017 года паски-краффины на Пасху пекут многие православные во всем мире. Предлагаем рецепт пасхального-кулича краффина с прослойкой из сухофруктов с орехами. Вместо последних можно использовать сушеную клюкву.

Кружевной пасхальный кулич Краффин с сухофруктами Pinterest

Читай также: Чизкейк мокка: пошаговый рецепт приготовления

Приготовление:

Добавить в теплое молоко добавляем 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. муки и сухие дрожжи. Перемешать, оставить на 15 минут. Взбить миксером в пышную пену соль, яйцо и два желтка. Просеять муку, влить опару, растопленное масло, апельсиновый сок и цедру, яичную массу. Сделать замес, вымешивая, пока тесто не станет эластичным и не будет отставать от рук. Скатать тесто в шар, обернуть пищевой пленкой, оставить на 2 часа в теплом месте. Разделить тесто на 3 части, скатать в шарики, обернуть пленкой. Оставить еще на 15 минут. Раскатать каждый шар в пласт, смазать сливочным маслом, присыпать мускатным орехом. Выложить на тесто сухофрукты, свернуть рулетом. Разрезать рулет вдоль, не дорезая до конца 2 см. Закрутить рулет спирально так, чтобы все слои были видны, сформировать красивый верх. Поместить в форму для выпечки, накрыть пищевой пленкой, оставить на час в теплом месте. Выпекать 10 минут при температуре 200 С, допекать еще полчаса при 180 С. Дать остыть, присыпать сахарной пудрой.

Ранее мы писали, как красить яйца на Пасху - топ-5 оригинальных идей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.