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Кружевной пасхальный кулич Краффин с сухофруктами

31 мин назадКомментариев:0
Как приготовить очень вкусный пирог, похожий на круассан и маффин.
Ингредиенты
  • Для опары:
  • Мука, сахар по 1 ч.л.
  • Дрожжи сухие 6 г
  • Молоко 80 мл
  • Для теста:
  • Мука 350 г.
  • Масло сливочное 40 г.
  • Сок апельсина 30 мл.
  • Апельсиновая цедра 1 ст.л.
  • Яйца 3 шт.
  • Сахар 80 г
  • Соль 1/2 ч. л.
  • Для прослойки:
  • Масло сливочное 110 г.
  • Мускатный орех щепотка
  • Изюм, курага, миндальные лепестки, черника по 50 г.
  • Сахарная пудра
Кружевной пасхальный кулич Краффин с сухофруктами
Кружевной пасхальный кулич Краффин с сухофруктами / pinterest.com

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Краффин - нечто среднее между круассаном и маффином, готовится на сдобном тесте. Для начинки в краффине используют карамель, кремы, ореховое масло или  орехи, сухофрукты, сахарную пудру.  

Краффин - очень молодое блюдо. Впервые его приготовила в кондитерской Lune Croissanterie Кейт Рейд из Австралии в 2013 году. В США краффин запатентировали в пекарне Mr. Holmes Bakehouse. о в 2015 году эксклюзивный рецепт крафина был украден. 

Сегодня существует несколько разновидностей краффинов. Один из самых популярных - пасхальный кулич. Идея сделать из краффина кулич возникла не случайно, оригинальная выпечка действительно имеет вытянутую форму, напоминающую пасочку. Поэтому с 2017 года паски-краффины на Пасху пекут многие православные во всем мире. Предлагаем рецепт пасхального-кулича краффина с прослойкой из сухофруктов с орехами. Вместо последних можно использовать сушеную клюкву.

Кружевной пасхальный кулич Краффин с сухофруктами
Кружевной пасхальный кулич Краффин с сухофруктами
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Приготовление:

  1. Добавить в теплое молоко добавляем 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. муки и сухие дрожжи. Перемешать, оставить на 15 минут.
  2. Взбить миксером в пышную пену соль, яйцо и два желтка.
  3. Просеять муку, влить опару, растопленное масло, апельсиновый сок и цедру, яичную массу. 
  4. Сделать замес, вымешивая, пока тесто не станет эластичным и не будет отставать от рук.
  5. Скатать тесто в шар, обернуть пищевой пленкой, оставить на 2 часа в теплом месте.
  6. Разделить тесто на 3 части, скатать в шарики, обернуть пленкой. Оставить еще на 15 минут.
  7. Раскатать каждый шар в пласт, смазать сливочным маслом, присыпать мускатным орехом.
  8. Выложить на тесто сухофрукты, свернуть рулетом.
  9. Разрезать рулет вдоль, не дорезая до конца 2 см.
  10. Закрутить рулет спирально так, чтобы все слои были видны, сформировать красивый верх.
  11. Поместить в форму для выпечки, накрыть пищевой пленкой, оставить на час в теплом месте.
  12. Выпекать 10 минут при температуре 200 С, допекать еще полчаса при 180 С.
  13. Дать остыть, присыпать сахарной пудрой.

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Теги:Пасха,кулич,праздничные блюда,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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