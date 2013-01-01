Кружевной пасхальный кулич Краффин с сухофруктами

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Краффин - нечто среднее между круассаном и маффином, готовится на сдобном тесте. Для начинки в краффине используют карамель, кремы, ореховое масло или орехи, сухофрукты, сахарную пудру.
Краффин - очень молодое блюдо. Впервые его приготовила в кондитерской Lune Croissanterie Кейт Рейд из Австралии в 2013 году. В США краффин запатентировали в пекарне Mr. Holmes Bakehouse. о в 2015 году эксклюзивный рецепт крафина был украден.
Сегодня существует несколько разновидностей краффинов. Один из самых популярных - пасхальный кулич. Идея сделать из краффина кулич возникла не случайно, оригинальная выпечка действительно имеет вытянутую форму, напоминающую пасочку. Поэтому с 2017 года паски-краффины на Пасху пекут многие православные во всем мире. Предлагаем рецепт пасхального-кулича краффина с прослойкой из сухофруктов с орехами. Вместо последних можно использовать сушеную клюкву.
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Приготовление:
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