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Рецепт нежного и вкусного десерта из сметанной шоколадно-кофейной массы.

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Предлагаем приготовить довольно сложный десерт - чизкейк мокка. Лакомство нельзя назвать чизкейком в классическом понимании, ведь в нем отсутствует творог либо сливочный сыр. Их заменяют сметанной шоколадно-кофейной массой. В итоге получается тающий во рту десерт, который приведет в восторг даже тех, кто к десертам относится спокойно, если не равнодушно.

Чтобы приготовить чизкейк мокка, необходимо запастись терпением. Изначально необходимо поставить на отвес сметану. Для этого нужны жирная (не менее 25%) магазинная сметана или домашняя. Висеть она должна не менее 10 часов в холодном месте, в противном случае может стать горькой. Чем дольше висит сметана, тем плотнее будет ее консистенция. Для придания десерту пикантного вкуса, чернослив вымачивают в крепком алкоголе, например, роме, бренди, коньяке или виски. Правильно приготовленный чизкейк имеет по краям твердую структуру, при этом его серединка колышется. Десерт обязательно помещают в холодильник на 6-8 часов. Украсить можно на свое усмотрение, например, шоколадной глазурью.

Чизкейк мокка: пошаговый рецепт приготовления pinterest.com

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Приготовление:

Поместить сметану в несколько слоев марли, подвесить на 15 часов. Измельчить в блендере печенье, масло и какао, которые будут основой для чизкейка. Распределить массу по дну формы, приминая ложкой. Выпекать 6 минут при температуре 170 С. Промыть чернослив, замочить в кипятке на полчаса. Смешать в блендере сметану, сахар, кофе, растопленный шоколад. Добавлять по одному яйца, взбивая все на малых оборотах. Выложить на готовую основу чернослив, разрезая его на 2-3 части. Выложить сверху кремовую массу. Укутать форму фольгой и поставить в большую емкость заполненную водой. Выпекать 50 минут при температуре 160 С. Духовку не открывать. Выключить духовку, оставить пирог там, чтобы он слегка осел. Поместить в холодильник на ночь. Извлечь из формы, выложить на блюдо, украсить по своему усмотрению. Резать лучше всего теплым сухим ножом, каждый раз протирая его.

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