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Чизкейк мокка: пошаговый рецепт приготовления

51 мин назадКомментариев:0
Рецепт нежного и вкусного десерта из сметанной шоколадно-кофейной массы.
Ингредиенты
  • Яйца 3 шт.
  • Сахар 7 ч. л.
  • Сметана жирная (25%) 0,9 л.
  • Молочный шоколад 100 г
  • Кофе растворимый 4 ч.л.
  • Масло сливочное 60 г
  • Печенье 250 г
  • Какао-порошок 2 ст.л.
  • Чернослив 200 г
Чизкейк мокка: пошаговый рецепт приготовления
Чизкейк мокка: пошаговый рецепт приготовления / pinterest.com

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Предлагаем приготовить довольно сложный десерт - чизкейк мокка. Лакомство нельзя назвать чизкейком в классическом понимании, ведь в нем отсутствует творог либо сливочный сыр. Их заменяют сметанной шоколадно-кофейной массой. В итоге получается тающий во рту десерт, который приведет в восторг даже тех, кто к десертам относится спокойно, если не равнодушно. 

Чтобы приготовить чизкейк мокка, необходимо запастись терпением. Изначально необходимо поставить на отвес сметану. Для этого нужны жирная (не менее 25%) магазинная сметана или домашняя. Висеть она должна не менее 10 часов в холодном месте, в противном случае может стать горькой. Чем дольше висит сметана, тем плотнее будет ее консистенция. Для придания десерту пикантного вкуса, чернослив вымачивают в крепком алкоголе, например, роме, бренди, коньяке или виски. Правильно приготовленный чизкейк имеет по краям твердую структуру, при этом его серединка колышется. Десерт обязательно помещают в холодильник на 6-8 часов. Украсить можно на свое усмотрение, например, шоколадной глазурью.

Чизкейк мокка: пошаговый рецепт приготовления
Чизкейк мокка: пошаговый рецепт приготовления
pinterest.com

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Приготовление:

  1. Поместить сметану в несколько слоев марли, подвесить на 15 часов.
  2. Измельчить в блендере  печенье, масло и какао, которые будут основой для чизкейка.
  3. Распределить массу по дну формы, приминая ложкой.
  4. Выпекать 6 минут при температуре 170 С.
  5. Промыть чернослив, замочить в кипятке на полчаса.
  6. Смешать в блендере сметану, сахар, кофе, растопленный шоколад.
  7. Добавлять по одному яйца, взбивая все на малых оборотах.
  8. Выложить на готовую основу чернослив, разрезая его на 2-3 части.
  9. Выложить сверху кремовую массу.
  10. Укутать форму фольгой и поставить в большую емкость заполненную водой.
  11. Выпекать 50 минут при температуре 160 С. Духовку не открывать. 
  12. Выключить духовку, оставить пирог там, чтобы он слегка осел.
  13. Поместить в холодильник на ночь.
  14. Извлечь из формы, выложить на блюдо, украсить по своему усмотрению.
  15. Резать лучше всего теплым сухим ножом, каждый раз протирая его.

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Теги:чизкейк,мокка,десерт,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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