Чизкейк мокка: пошаговый рецепт приготовления

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Предлагаем приготовить довольно сложный десерт - чизкейк мокка. Лакомство нельзя назвать чизкейком в классическом понимании, ведь в нем отсутствует творог либо сливочный сыр. Их заменяют сметанной шоколадно-кофейной массой. В итоге получается тающий во рту десерт, который приведет в восторг даже тех, кто к десертам относится спокойно, если не равнодушно.
Чтобы приготовить чизкейк мокка, необходимо запастись терпением. Изначально необходимо поставить на отвес сметану. Для этого нужны жирная (не менее 25%) магазинная сметана или домашняя. Висеть она должна не менее 10 часов в холодном месте, в противном случае может стать горькой. Чем дольше висит сметана, тем плотнее будет ее консистенция. Для придания десерту пикантного вкуса, чернослив вымачивают в крепком алкоголе, например, роме, бренди, коньяке или виски. Правильно приготовленный чизкейк имеет по краям твердую структуру, при этом его серединка колышется. Десерт обязательно помещают в холодильник на 6-8 часов. Украсить можно на свое усмотрение, например, шоколадной глазурью.
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Приготовление:
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