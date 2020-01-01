Бюджетный ужин: пирог с капустой и фаршем

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В XXI веке многие из нас ощущают катастрофическую нехватку времени. Готовить сложные блюда после тяжелого трудового дня готовы единицы. Поэтому особо ценятся блюда, которые обладают отменными вкусовыми качествами, а главное - готовятся относительно быстро и из доступных ингредиентов.
Предлагаем рецепт быстрого капустного пирога с мясом. Он получается очень сытным и может стать полноценным обедом или ужином. И тесто, и начинку может приготовить даже тот, у кого напрочь отсутствует кулинарный талант, но есть желание вкусно и разнообразно питаться.
Для приготовления пирога с капустой и фаршем, можно использовать любой вид мяса, ассорти. Фарш и капусту необходимо предварительно обжарить до полуготовности. Тесто для пирога предлагаем кефирно-майонезное, с добавлением небольшого количества муки. Чтобы еще больше упростить рецепт, можно все перемешать и вылить в форму для запекания, либо выкладывать слоями.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить закрытый мясной пирог.
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