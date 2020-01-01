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Бюджетный ужин: пирог с капустой и фаршем

Сегодня, 13:36Комментариев:0
Простой рецепт сытного блюда, которое сэкономит ваше время и силы.
Ингредиенты
  • Капуста 1/2 шт.
  • Фарш 400 г.
  • Кефир, майонез по 1 ст.
  • Яйца 3 шт.
  • Сода 1 ч.л.
  • Мука 8 ст.л.
Бюджетный ужин: пирог с капустой и фаршем
Бюджетный ужин: пирог с капустой и фаршем / pinterest.com

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В XXI веке многие из нас ощущают катастрофическую нехватку времени. Готовить сложные блюда после тяжелого трудового дня готовы единицы. Поэтому особо ценятся блюда, которые обладают отменными вкусовыми качествами, а главное - готовятся относительно быстро и из доступных ингредиентов.

Предлагаем рецепт быстрого капустного пирога с мясом. Он получается очень сытным и может стать полноценным обедом или ужином. И тесто, и начинку может приготовить даже тот, у кого напрочь отсутствует кулинарный талант, но есть желание вкусно и разнообразно питаться.

Для приготовления пирога с капустой и фаршем, можно использовать любой вид мяса, ассорти. Фарш и капусту необходимо предварительно обжарить до полуготовности. Тесто для пирога предлагаем кефирно-майонезное, с добавлением небольшого количества муки. Чтобы еще больше упростить рецепт, можно все перемешать и вылить в форму для запекания, либо выкладывать слоями. 

Бюджетный ужин: пирог с капустой и фаршем
Бюджетный ужин: пирог с капустой и фаршем
pinterest.com

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Приготовление:

  1. Нашинковать  мелко капусту, измельчить в блендере.
  2. Протушить капусту с добавлением небольшого количества воды на среднем огне. 
  3. Обжарить фарш на растительном масле, и добавить в него соль, перец и приправы по вкусу. 
  4. Всыпать к готовому фаршу капусту и зелень, обжаривать до мягкости. 
  5. Взбить слегка в миске яйца, перемешать их с кефиром и майонезом.
  6. Добавить гашеную соду, и постепенно домешать в жидкие компоненты муку, специи. 
  7. Перемешать все до однородности, выложить в форму для запекания.
  8. Выпекать 30 минут при  температуре 180 С.

Ранее мы писали, как приготовить закрытый мясной пирог. 

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Теги:закрытый пирог,пирог с мясом,пирог с овощами,быстрые рецепты,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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