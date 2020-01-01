ПП тарталетки из цельнозерновой муки с творожно-ягодной начинкой

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Тарталетки – это корзинки из теста, которые наполняют различными начинками.
Корзинки выпекают как отдельно, так и вместе с содержимым. Чем начинить тарталетки, и само блюдо придумали во Франции. Начинку для тарталеток можно сделать соленой либо сладкой. Самые популярные начинки для тарталеток: с курицей, с грибами, с сыром, с семгой, с печенью, с авокадо, с икрой.
Тарталетки можно испечь самому либо приобрести в супермаркете. Для выпечки можно использовать не только пшеничную муку, но и любую другую. Полезнее получатся тарталетки из цельнозерновой, рисовой или кукурузной муки. Предлагаем рецепт сладких ПП тарталеток из микса рисовой и цельнозерновой муки. Тесто для тарталеток готовится очень просто - все ингредиенты просто смешиваются и тесто разливают по специальным формочкам для тарталеток. В качестве начинки советуем использовать мягкий творог с маком и ягодами.
Чтобы десерт получился вкусным, важно хорошо пропитать тарталетки начинкой. Для этого тарталетки лучше наполнить с вечера, чтобы утром уже вкушать потрясающий десерт.
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Приготовление:
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