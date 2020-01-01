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ПП тарталетки из цельнозерновой муки с творожно-ягодной начинкой

47 мин назадКомментариев:0
Рецепт полезных и диетических сладостей, которые придутся по вкусу даже гурманам и украсят стол.
Ингредиенты
  • цельнозерновая мука 50 г
  • рисовая мука 100 г
  • яйца 1 шт.
  • йогурт 80 г
  • стевия
  • творог мягкий 150 г
  • ягоды 50 г
  • мак
ПП тарталетки из цельнозерновой муки с творожно-ягодной начинкой
ПП тарталетки из цельнозерновой муки с творожно-ягодной начинкой / pinterest.com

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Тарталетки – это корзинки из теста, которые наполняют различными начинками. 

Корзинки выпекают как отдельно, так и вместе с содержимым. Чем начинить тарталетки, и само блюдо придумали во Франции. Начинку для тарталеток можно сделать соленой либо сладкой. Самые популярные начинки для тарталеток: с курицей, с грибами, с сыром, с семгой, с печенью, с авокадо, с икрой. 

Тарталетки можно испечь самому либо приобрести в супермаркете. Для выпечки можно использовать не только пшеничную муку, но и любую другую. Полезнее получатся тарталетки из цельнозерновой, рисовой или кукурузной муки. Предлагаем рецепт сладких ПП тарталеток из микса рисовой и цельнозерновой муки. Тесто для тарталеток готовится очень просто - все ингредиенты просто смешиваются и тесто разливают по специальным формочкам для тарталеток. В качестве начинки советуем использовать мягкий творог с маком и ягодами. 

Чтобы десерт получился вкусным, важно хорошо пропитать тарталетки начинкой. Для этого тарталетки лучше наполнить с вечера, чтобы утром уже вкушать потрясающий десерт.

ПП тарталетки из цельнозерновой муки с творожно-ягодной начинкой
ПП тарталетки из цельнозерновой муки с творожно-ягодной начинкой
pinterest.com

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Приготовление:

  1. Соединить оба вида муки с яйцом и йогуртом и подсластителем по вкусу.
  2. Замесить тесто.
  3. Разделить на 6 равных частей.
  4. Уложить тесто в формы для тарталеток.
  5. Выпекать 15 мин при 180 С, дать остыть.
  6. Уварить мак в молоке и воде.
  7. Смешать кремообразный творог со стевией и маком.
  8. Разлить по корзинкам.
  9. Выложить сверху ягоды.

Ранее мы писали, что приготовить в Пост. 

 

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Теги:тарталетки с малиной,тарталетки,диетическая еда,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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