Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Экономная кухня: картофельные котлеты с сыром

Сегодня, 11:30Комментариев:0
Рецепт приготовления сытной и полезной закуски в пост.
Ингредиенты
  • Картофель 600 г
  • Твердый сыр 100 г
  • Яйца 1 шт.
  • Мука, сливочное масло по 1 ст.л.
  • Соль
  • Черный молотый перец
  • Мука для панировки
  • Растительное масло
Экономная кухня: картофельные котлеты с сыром
Экономная кухня: картофельные котлеты с сыром / pinterest.com

Читай также: Как приготовить бисквит без муки: пошаговая инструкция

Картофель - любимый гарнир во многих семьях. Из картофеля готовят различные варианты блюд, его: варят, жарят, тушат, запекают. Пальму первенства держит картофельное пюре. Это блюдо обожают от мала до велика. С жидкого картофельного пюре начинают вводить прикорм для малышей, его варят больным и пожилым людям. 

Когда картофельного пюре вдруг оказалось слишком много и оно осталось со вчерашнего ужина, можно использовать его для приготовления некоторых блюд. Очень вкусными получаются картофельные зразы. Для этого достаточно добавить в пюре яйцо, обвалять сформированное в котлеты пюре в муке и пожарить на сковороде. Усложнить рецепт котлет и сделать их еще вкуснее можно добавив в пюре, например, сыр. Картофельные котлеты с сыром имеют приятный сливочный вкус и аппетитную хрустящую корочку. В котлеты можно добавить мелко рубленую свежую зелень, жареные грибы, ветчину.

Картофельные котлеты с сыром в качестве гарнира можно подать к любому блюду. Эти котлетки прекрасно дополнят мясной соус или соус из белых грибов. 

Экономная кухня: картофельные котлеты с сыром
Экономная кухня: картофельные котлеты с сыром
pinterest

Читай также: Запеченный сибас с апельсинами: быстрое праздничное блюдо

Приготовление:

  1. Очистить картофель, отварить до готовности в подсоленной воде. 
  2. Слить воду, добавить сливочное масло.
  3. Размять картофель в однородное пюре. Остудить.
  4. Натереть сыр на терке.
  5. Добавить в пюре сыр, яйцо, приправить перцем, перемешать.
  6. Всыпать муку, перемешать до однородности.
  7. Сформировать котлеты столовой ложкой, обваливать их в муке.
  8. Разогреть в сковороде растительное масло, обжарить котлеты с двух сторон до румяного цвета. 
  9. Накрыть крышкой и довести до готовности в течение 10 минут.

Ранее мы писали, что приготовить в Пост.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:постные блюда,блюда из картофель,,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь