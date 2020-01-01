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Рецепт приготовления сытной и полезной закуски в пост.

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Картофель - любимый гарнир во многих семьях. Из картофеля готовят различные варианты блюд, его: варят, жарят, тушат, запекают. Пальму первенства держит картофельное пюре. Это блюдо обожают от мала до велика. С жидкого картофельного пюре начинают вводить прикорм для малышей, его варят больным и пожилым людям.

Когда картофельного пюре вдруг оказалось слишком много и оно осталось со вчерашнего ужина, можно использовать его для приготовления некоторых блюд. Очень вкусными получаются картофельные зразы. Для этого достаточно добавить в пюре яйцо, обвалять сформированное в котлеты пюре в муке и пожарить на сковороде. Усложнить рецепт котлет и сделать их еще вкуснее можно добавив в пюре, например, сыр. Картофельные котлеты с сыром имеют приятный сливочный вкус и аппетитную хрустящую корочку. В котлеты можно добавить мелко рубленую свежую зелень, жареные грибы, ветчину.

Картофельные котлеты с сыром в качестве гарнира можно подать к любому блюду. Эти котлетки прекрасно дополнят мясной соус или соус из белых грибов.

Экономная кухня: картофельные котлеты с сыром pinterest

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Приготовление:

Очистить картофель, отварить до готовности в подсоленной воде. Слить воду, добавить сливочное масло. Размять картофель в однородное пюре. Остудить. Натереть сыр на терке. Добавить в пюре сыр, яйцо, приправить перцем, перемешать. Всыпать муку, перемешать до однородности. Сформировать котлеты столовой ложкой, обваливать их в муке. Разогреть в сковороде растительное масло, обжарить котлеты с двух сторон до румяного цвета. Накрыть крышкой и довести до готовности в течение 10 минут.

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