Лучшие коктейли на 8 марта: ТОП-8 рецептов

Лучшие напитки для веселой праздничной вечеринки!

На 8 марта каждой женщине хочется побаловать себя чем-то особенным: новым платьем, вкусной едой и яркими впечатлениями. Внести яркую нотку в празднование Международного женского дня может удачно подобранный напиток. Если ваша любимая девушка, жена или подруга любит коктейльчик, тогда можно подаровать ее не только ужином, но и вкусным напитком. Поэтому специально к женскому дню Ivona предлагает топ лучших алкогольных коктейлей к 8 марта.

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Коктейль на 8 марта: Бэзил бьюти

Освежающий коктейль с легкой кислинкой и свежими нотками базилика. На одну порцию вам понадобится: 60 мл водки (без отдушек), 60 мл ананасового сока, чайная ложка свежевыжатого сока лайма (можно заменить лимоном), 15 мл кокосового сиропа или ликера и 3 листика базилика (зеленого). Все ингредиенты смешиваются вместе с мелко нарезанным базиликом и льдом, и переливаются в предварительно охлажденный бокал. Украсить “Бэзил бьюти“ можно долькой ананаса, лайма или веточкой базилика.

Лучшие коктейли на 8 Марта - рецепты pinterest.com

Коктейль на 8 марта: Беллини

Создатель коктейля Джузеппе Чиприани назвал этот легкий напиток в честь художника Джованни Беллини. Мужчина восхищался способностью художника создавать на своих полотнах непередаваемые, сияющие оттенки розового. Именно эти блики напомнили Чиприани оттенок легкого коктейля, который он изобрел для своего бара. Классический “Беллини“ состоит из просекко (750 мл), белых персиков (5 шт.), льда и сахара. Мякоть плодов, очищенная от кожуры, разминалась руками до состояния пюре и перетиралась через ситечко до получения однородной массы. В охлажденное пюре вливали игристое в соотношении 1 к 3, и тщательно перемешивали. Подавали коктейль в классическом бокале для шампанского, украшенном вишенкой или долькой персика. Свежие персики можно заменить готовым персиковым пюре или соком, просекко - любым другим сухим игристым (брют). Если коктейль оказался не очень сладким, в него можно добавить сахарный сироп.

Лучшие коктейли на 8 Марта - рецепты pinterest.com

Коктейль на 8 марта: Бренди Александр

Также этот коктейль называют “Милкшейк“ за его нежный, сливочный вкус. Для приготовления одной порции вам понадобится: 30 мл коньяка, 30 мл Créme de Cacao (или любого другого шоколадного ликера), 30 мл жирных сливок. Все ингредиенты взбиваются со льдом и процеживаются в бокал через ситечко. “Бренди Александр“ обычно украшают щепоткой мускатного ореха или тертым шоколадом.

Лучшие коктейли на 8 Марта - рецепты pinterest.com

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Коктейль на 8 марта:Том Коллинз

Освежающий коктейль с прекрасно сбалансированным кисло-сладким вкусом. “Том“ подается в высоком стакане, доверху наполненном льдом. Для его приготовления (1 порция) потребуется: 50 мл джина (сухого), 25 мл лимонного сока (нектара или свежевыжатого), 25 мл сахарного сиропа, содовая 100 мл (минеральная вода или тоник). Охлажденные ингредиенты смешиваются и аккуратно вливаются в стакан со льдом. Подается с трубочкой, украшают “Том Коллинз“ коктейльной вишенкой и долькой лимона.

Лучшие коктейли на 8 Марта - рецепты pinterest.com

Коктейль на 8 марта: Космополитен

Настоящую всемирную популярность этот коктейль получил благодаря культовому сериалу “Секс в большом городе“. Хотите почувствовать себя роскошной дамой, потягивающей “Космо“ где-то в модном клубе Нью-Йорка? Приготовьте для себя и своих подруг этот яркий коктейль. На порцию “Космополитена“ идет: 45 мл водки (обычной или с цитрусовым вкусом), 15 мл Куантро (или любого другого апельсинового ликера), 7-8 мл свежего сока лайма и 30 мл клюквенного сока (можно заменить гранатовым). Ингредиенты коктейля смешиваются со льдом, затем отцеживаются в охлажденный стакан. “Космо“ лаконично украшают спиралькой из апельсиновой цедры, или вовсе оставляют без украшений, ведь особого представления это жидкое совершенство не требует.

Лучшие коктейли на 8 Марта - рецепты pinterest.com

Коктейль на 8 марта: Французский мартини

Нежный ягодный вкус “Французского мартини“ придется как нельзя кстати на вечеринке к Международному женскому дню. Для его приготовления возьмите 45 мл водки, 15 мл ананасового сока и 15 мл малинового ликера (или сиропа). Охлажденные ингредиенты смешиваются в шейкере. Подается коктейль в классическом бокале для мартини, украшенном апельсиновой цедрой.

Лучшие коктейли на 8 Марта - рецепты pinterest.com

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Коктейль на 8 марта: Палома

Популярный мексиканский коктейль, идеально подойдет для поклонниц классической “Маргариты“. Для приготовления “Паломы“ вам понадобится: 50 мл текилы, 40 мл грейпфрутового сока (свежевыжатого или готового), сахарный сироп, 40 мл содовой и 15 мл сока лайма. Для украшения: соль, цедра лайма. Натертую цедру лайма необходимо смешать с солью. Каемку бокала для коктейля смажьте лаймом и обмакните в смесь цедры с солью так, чтобы они налипли. Затем бокал наполняется льдом и в него добавляются сахарный сироп, грейпфрутовый и лаймовый соки, текила, щепотка соли и содовая.

Лучшие коктейли на 8 Марта - рецепты pinterest.com

Коктейль на 8 марта: Розовый фламинго

Коктейль по цвету очень напоминает перья этой величественной птицы и порадует эстетический вкус каждой девушки на праздничной вечеринке. “Розовый фламинго“ состоит из: 30 мл виски или бурбона, 30 мл нежирного молока и 10-15 мл гренадина (можно заменить клубничным или малиновым сиропом). Все ингредиенты смешиваются и подаются в охлажденном стакане. Несмотря на то, что на первый взгляд ингредиенты кажутся абсолютно несовместимыми, по вкусу “Розовый фламинго“ напоминает ягодный йогурт с легкой алкогольной ноткой.

Лучшие коктейли на 8 Марта - рецепты pinterest.com

Ране мы делились рецептами аппетитных салатов к 8 марта.

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