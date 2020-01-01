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Как приготовить бисквит без муки: пошаговая инструкция

Сегодня, 12:55Комментариев:0
Простой рецепт приготовления полезного десерта, который подойдет к праздничному столу.
Ингредиенты
  • Манка 170 г.
  • Сахар 100 г.
  • Яйца 4 шт.
  • Сливочное масло 20 г.
  • Молоко 350 мл.
  • Панировочные сухари 2 ст. л.
  • Ванилин 1 щепотка
Как приготовить бисквит без муки: пошаговая инструкция
Как приготовить бисквит без муки: пошаговая инструкция / Pinterest

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Бисквит составляет основу большинства десертов. Для выпечки обязательно используется мука...но не всегда! В 70-х годах прошлого века среди хозяек был популярен рецепт бисквита без муки, на основе манной крупы. Бисквит по этому рецепту получается нежным и влажным, а значит нет необходимости в пропитке. Такой манный бисквит идеально подойдет для приготовления тортов, различных пирожных, либо его можно съесть просто за утренним чаем.

Кроме манной крупы в бисквит добавляют яйца, сахар, сливочное масло и молоко. Приготовление манного бисквита нельзя назвать обычным, но сложным его также не назовешь. Бисквит на манке готовится не дольше часа, это значит, что воспользоваться рецептом этой выпечки можно даже тогда, когда гости на пороге.

Как приготовить бисквит без муки: пошаговая инструкция
Как приготовить бисквит без муки: пошаговая инструкция
pinterest

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Приготовление:

1. Отделить белки от желтков, поместить их в холодильник.

2. Взбить желтки с сахаром до пышной массы.

3. Добавить в белки щепотку соли, взбить их миксером до устойчивых пиков.

4. Добавить к желткам манку, ванилин, аккуратно вмесить белки, добавляя их частями.

5. Смазать форму для выпечки сливочным маслом, присыпать панировочными сухарями.

6. Выпекать 40 минут при 180 С.

7. Залить бисквит теплым молоком, отправить в духовку еще на 7 минут.

8. Дать бисквиту полностью остыть, разрезать на коржи или просто к чаю. 

Ранее мы писали, какой десерт приготовить к 8 марта.

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Теги:бисквит,выпечка,десерт,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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