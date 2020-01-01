Запеченная свиная грудинка с гарниром из яблок с корицей

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В воскресенье предлагаем порадовать любимых женщин вкусным ужином, приготовив запеченное мясо с необычным гарниром. Блюдо готовится не быстро, но очень просто, а ингредиенты используются самые простые. Для приготовления блюда понадобится цельная свиная грудинка, сверху на которой делают одинаковые надрезы. Далее мясо натирают смесью из соли, чеснока и лимонного сока.
Особое внимание в процессе приготовления уделяют запеканию. Мы советуем готовить грудинку в режиме конвекции чередуя температуры. Изначально необходимо запекать при 220 С, потом снизить температуру и готовить длительное время при 140 С. Чтобы получилась красивая корочка, надо снова поднять температуру и держать так мясо не дольше 15 минут.
Необычность гарнира к запеченному мясо делает блюдо воистину праздничным. Предлагаем приготовить не овощной, а фруктовый гарнир, например, из яблок с корицей. Подобное сочетание вкусов по достоинству оценится даже гурманами.
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Приготовление:
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