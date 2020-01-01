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Запеченная свиная грудинка с гарниром из яблок с корицей

Сегодня, 11:27Комментариев:0
Пикантный рецепт запеченной свинины к 8 марта.
Ингредиенты
  • Свиная грудинка 2 кг
  • Морская соль 50 г
  • Лимонный сок 3 ст.л
  • Чеснок 2 зубца
  • Яблоки 3 шт
  • Корица 1 ч.л
  • Вода 4 ст.л
Запеченная свиная грудинка с гарниром из яблок с корицей
Запеченная свиная грудинка с гарниром из яблок с корицей / Pinterest

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В воскресенье предлагаем порадовать любимых женщин вкусным ужином, приготовив запеченное мясо с необычным гарниром. Блюдо готовится не быстро, но очень просто, а ингредиенты используются самые простые. Для приготовления блюда понадобится цельная свиная грудинка, сверху на которой делают одинаковые надрезы. Далее мясо натирают смесью из соли, чеснока и лимонного сока. 

Особое внимание в процессе приготовления уделяют запеканию. Мы советуем готовить грудинку в режиме конвекции чередуя температуры. Изначально необходимо запекать при 220 С, потом снизить температуру и готовить длительное время при 140 С. Чтобы получилась красивая корочка, надо снова поднять температуру и держать так мясо не дольше 15 минут.

Необычность гарнира к запеченному мясо делает блюдо воистину праздничным. Предлагаем приготовить не овощной, а фруктовый гарнир, например, из яблок с корицей. Подобное сочетание вкусов по достоинству оценится даже гурманами. 

Запеченная свиная грудинка с гарниром из яблок с корицей
Запеченная свиная грудинка с гарниром из яблок с корицей
pinterest

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Приготовление:

  1. Сделать надрезы на шкурке примерно в сантиметре друг от друга.
  2. Переложить мясо в форму для запекания. 
  3. Натереть обильно шкурку морской солью, тертым чесноком и лимонным соком.
  4. Полить растительным маслом, распределить его по всей поверхности руками.
  5. Запекать полчаса в режиме конвекции при температуре 220 С.
  6. Запекать еще 90 минут при температуре 140 С.
  7. Запекать еще 15 минут при температуре 220 С для получения румяной корочки.
  8. Нарезать яблоки на средние дольки, очистить от кожуры и семян.
  9. Поместить в кастрюлю с водой, тушить 15 минут при закрытой крышке.
  10. Добавить к яблокам корицу, подавать в качестве гарнира к мясу.

Ранее мы писали, какой салат приготовить к 8 марта.

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Теги:мясо,запеченое мясо,свинина,мясо с яблоками,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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