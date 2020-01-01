Вкусные и небанальные экспресс-маринады к вашему столу.

Приготовление шашлыка - особый процесс и у каждого хозяина или хозяйки есть, как правило, свой идеальный рецепт маринада. Но что делать, если время для маринования ограничено? Ivona расскажет, как приготовить мягкий и сочный шашлык всего за 15 минут.

Экспресс-маринады, которые помогут замариновать шашлык на природу за 15 минут в домашних условиях:

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Маринад для шашлыка “Пьяный баран“

Вопреки названию, с этим маринадом отлично получается не только баранина, но еще и свинина. Для приготовления вам потребуется на 2 кг мяса один кг лука, 100 мл оливкового масла, 2-3 лимона, разделенных на дольки, 5 зубчиков чеснока, 0,5 л сухого белого вина, соль, перец и дополнительные специи по вкусу. Все ингредиенты закладываются в емкость слоями: нарезанный кольцами лук, затем измельченный чеснок, сверху лимонные дольки и уж за ними - кусочки мяса с оливковым маслом и специями. Постарайтесь, чтобы последним, верхним слоем оказался лук. Все это великолепие вы заливаете вином и оставляете на 15 минут, или пока разгораются угли в мангале. Варианты замен: оливковое масло можно заменить растительным, но тогда мясо значительно потеряет в аромате; сухое красное вино, несладкий виноградный сок (в идеале - натуральный, с кислинкой) или красный винный уксус заменит белое вино.

Как замариновать шашлык за 15 минут: ТОП-7 лучших способов pinterest.com

Маринад для шашлыка “Студенческий“

Называется так потому, что для его приготовления необходим минимум ингредиентов (к тому же - достаточно дешевых), а замариновать в нем так, чтобы получилось вкусно и сочно, можно практически что угодно. Итак, для студенческого маринада нужно: 3 кг мяса, 1 кг лука, 1 л минеральной воды (сильногазированной, без отдушек), соль, черный перец, паприка и кориандр - по вкусу. Мясо, специи и нарезанный кольцами лук замешиваются в емкости до получения сока и заливаются минералкой. За счет ее структуры мясо получится насыщенным специями и мягким и нежным при обжарке. Для маринования достаточно 15 минут, или пока вы готовите мангал.

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Лимонный (апельсиновый) маринад для шашлыка

Отличная альтернатива для уксусных маринадов. Натуральный сок сделает мясо более мягким, а чуть сладковатый вкус (если использовать апельсин) не оставит равнодушным даже детей. Их расчет на 1 кг мяса (говядина или свинина) подготовьте: сок 1 лимона (или апельсина) средних размеров, 2 столовые ложки оливкового масла, соль, базилик, орегано и черный перец по вкусу. Все ингредиенты тщательно вымешиваются в емкости и отстаиваются 15 минут до приготовления. Варианты замен: для этого маринада лучше всего использовать свежевыжатые соки без мякоти, однако их все же можно заменить магазинными аналогами (но необходимо учитывать, что они гораздо слаще натуральных); оливковое масло можно заменить растительным, а вместо свежего базилика использовать сушеный или набор специй, вроде “Средиземноморских трав“.

Как замариновать шашлык за 15 минут: ТОП-7 лучших способов pinterest.com

Маринад для шашлыка на томатах и луковом соке

На 1 кг мяса вам потребуется 500 мл томатного сока, 2-3 средних луковицы и специи по вкусу. Влейте в мясо томаты, измельчите лук в пюре и отожмите сок, добавьте соль, черный молотый перец и паприку, перемешайте. На маринование уйдет около 15 минут. Важно использовать именно луковый сок – он ускорит процесс ферментации, сделает мясо сочным и без неприятной луковой горчинки. Томатный сок можно заменить разведенной в воде комнатной температуры томатной пастой (не менее 25%, 50-70 грамм на стакан жидкости) или пюре из 3-4 свежих помидор без шкурки. Учитывайте, что в магазинном соке уже есть соль, так что добавляйте специи по вкусу, чтобы избежать пересола.

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Маринад для шашлыка с киви

Если обычные вкусовые сочетания уже приелись и вам хочется кулинарных экспериментов, попробуйте маринад с киви. Но будьте осторожны: соблюдайте время маринования - не больше 15 минут, иначе со временем мясо может стать склизким из-за обилия фруктовых кислот. Маринад с киви отлично подойдет к свинине. Для него вам потребуется (из расчета на 1 кг мяса) 2-3 спелых киви и специи по вкусу. Фрукты необходимо очистить от кожуры и нарезать кружочками, затем слоями выкладывать куски мяса со специями и киви.

Как замариновать шашлык за 15 минут: ТОП-7 лучших способов pinterest.com

Пивной маринад для шашлыка

На 1 кг мяса (в таком маринаде отлично получаются и куриные крылышки, и свинина с говядиной) вам потребуется 2 луковицы средних размеров, 1-2 столовых ложки оливкового масла, соль, перец, розмарин и 0,5 л пива. Пиво выбирайте по своему вкусу (светлое, темное, нефильтрованное или эль) с минимумом вкусовых добавок или отдушек. Мясо, нарезанное кусочками, смешайте с кольцами лука, маслом и специями, слегка отожмите до образования сока. Затем влейте пиво и еще раз тщательно перемешайте. Теперь мясо можно оставить на 15 минут и заняться углями на мангале.

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Имбирный маринад для шашлыка

Для поклонников острого и пряного предлагаем рецепт вкусного имбирного экспресс-маринада. Он идеально подойдет для всех видов мяса, включая баранину, говядину, свинину или курятину. Для приготовления 1 кг мяса необходимо: 50 гр тонко нарезанного свежего имбиря без кожуры, 1 средний лимон или лайм, 1 крупная красная луковица, 1 средний стручок красного горького перца, 4-5 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка соевого соуса и 2 - растительного масла. В нарезанное мясо добавьте имбирь, лимон или лайм дольками (с кожурой), кольца лука, нашинкованный перец (не забудьте удалить семена и плодоножку), измельченный чеснок. Перемешивая мясо, вливайте в него соевый соус и масло. Распределите шашлык в емкости так, чтобы маринад после вымешивания покрывал его равномерно. Через 15 минут пряное мясо будет готовым к обжариванию. Варианты замен: красный лук можно заменить обычным белым, свежий имбирь - сушеным молотым, красный горький перец также можно заменить сушеным молотым. Регулируйте количество специй по вкусу готового маринада.

Как замариновать шашлык за 15 минут: ТОП-7 лучших способов pinterest.com

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