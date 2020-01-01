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Как приготовить салат из печеночных и яичных блинов к празднику весны.

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В воскресенье будем отмечать первый весенний праздник, торжество красоты - 8 Марта. Мужчины готовятся к нему заранее, выбирают подарки, стремятся чем-то удивить дорогих сердцу женщин. Многие выбирают в качестве дополнения к основному подарку праздничный ужин. Выбрать блюда для праздничного меню довольно сложно, ведь блюда должны быть простыми, и в то же время вкусными и необычными.

Мы советуем обязательно приготовить на 8 Марта закуску. Отличный вариант - салат. Выбор салатов в кулинарии неисчерпаем и удивить кого-либо необычным сочетанием очень непросто. Предлагаем вкусный блинный салат на 8 Марта. Те, кто его пробуют впервые, не могут сразу догадаться, какие же ингредиенты присутствуют в закуске. Изюминка этого блинного салата - 2 вида блинов. Необходимо приготовить печеночные и яичные блины. Пикантности закуске можно придать с помощью маринованных огурцов. Салат заправляют майонезом либо сметаной.

Блинный салат на 8 Марта: необыкновенная закуска Pinterest

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Приготовление:

Измельчить до однородности в чаше блендера печень куриную, лук, яйцо, соль, перец. Отдельно взбить яйца для яичных блинов с солью, добавить измельченную петрушку. Перемешать. Отдельно пожарить печеночные блины и яичные. Нарезать тонкой соломкой блины и огурцы. Соединить в салатнике блины, огурцы, горошек. Перемешать. Добавить майонез. Перемешать, дать настояться.

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