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Блинный салат на 8 Марта: необыкновенная закуска

15 мин назадКомментариев:0
Как приготовить салат из печеночных и яичных блинов к празднику весны.
Ингредиенты
  • Маринованные огурцы 150 г
  • консервированный горошек 1\2 б
  • майонез 4 ст.л.
  • для печеночных:
  • куриная печень 400 г
  • лук, яйца по 1 шт.
  • мука 2 ст.л.
  • соль
  • черный перец
  • для яичных блинов:
  • яйца 3 шт
  • зелень петрушки
  • соль щепотка
  • растительное масло
Блинный салат на 8 Марта: необыкновенная закуска
Блинный салат на 8 Марта: необыкновенная закуска / Pinterest

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В воскресенье будем отмечать первый весенний праздник, торжество красоты - 8 Марта. Мужчины готовятся к нему заранее, выбирают подарки, стремятся чем-то удивить дорогих сердцу женщин. Многие выбирают в качестве дополнения к основному подарку праздничный ужин. Выбрать блюда для праздничного меню довольно сложно, ведь блюда должны быть простыми, и в то же время вкусными и необычными. 

Мы советуем обязательно приготовить на 8 Марта закуску. Отличный вариант - салат. Выбор салатов в кулинарии неисчерпаем и удивить кого-либо необычным сочетанием очень непросто. Предлагаем вкусный блинный салат на 8 Марта. Те, кто его пробуют впервые, не могут сразу догадаться, какие же ингредиенты присутствуют в закуске. Изюминка этого блинного салата - 2 вида блинов. Необходимо приготовить печеночные и яичные блины. Пикантности закуске можно придать с помощью маринованных огурцов. Салат заправляют майонезом либо сметаной.

Блинный салат на 8 Марта: необыкновенная закуска
Блинный салат на 8 Марта: необыкновенная закуска
Pinterest

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Приготовление:

  1. Измельчить до однородности в чаше блендера печень куриную, лук, яйцо, соль, перец.
  2. Отдельно взбить яйца для яичных блинов с солью, добавить измельченную петрушку. Перемешать.
  3. Отдельно пожарить печеночные блины и яичные.
  4. Нарезать тонкой соломкой блины и огурцы.
  5. Соединить в салатнике блины, огурцы, горошек. Перемешать.
  6. Добавить майонез. Перемешать, дать настояться.

Ранее мы писали, как приготовить панкейки по-американски. 

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Теги:блины,салат,салат к 8 марта,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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