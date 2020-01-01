Как сделать квас на основе березового сока и законсервировать его на зиму.

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Ранняя весна - время сбора березового сока. В идеале его собирают с тонких молодых берез, с толщиной ствола не более двух десятков в диаметре. Необходимо прорезать в коре дыру, вставить в нее желобок, а вниз поместить емкость. Активнее всего сок течет днем, а на ночь желоб можно забрать. Потом дырку залепливают, чтобы дерево впоследствии не зачахло. Свежий сок необходимо процедить через марлю.

Березовый сок - полезный натуральный продукт. Издавна его использовали в качестве целебного напитка: заметили, что он смягчает кашель, помогает при язвах желудка, унять боли в теле, повышает жизненный тонус. Вот только полезные свойства березовый сок сохраняет недолго, быстро портится. Консервация - практически единственный способ хранения березового сока. Самый простой способ - оставить сок на две недели в прохладном месте и подождать его брожения. Потом можно закатать в банки. Но хранить его так можно совсем недолго. Только дополнительные составляющие в виде сахара, лимонов, сухофруктов, хлебных корок и т.д. могут способствовать длительному хранению березового сока.

Рецептов консервации березового сока не так уж много. Мы поделимся самыми простыми. Первый - классический, еще два - рецепты приготовления кваса из березового сока.

Березовый квас на сухофруктах

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Ингредиенты:

Березовый сок - 10 л.;

Сахар - 150 гр.;

Изюм - 3 ст.л.

Приготовление:

Соединить процеженный березовый сок с сахаром и изюмом Закупорить емкость, в которой смешивались ингредиенты. Оставить на 5 дней при комнатной температуре для брожения.

Березовый сок в домашних условиях: топ-3 рецепта Pinterest

2. Квас из березового сока на черном хлебе

Ингредиенты:

Березовый сок - 10 л.;

Черный хлеб - 50 гр.;

Лимоны - 1 шт.

Приготовление:

Поджарить черный хлеб. Обернуть марлей поджаренный черный хлеб. Опустить в емкость с березовым соком. Добавить свежевыжатый сок лимона. Закрыть крышкой, оставить на 2 дня.

Березовый сок в домашних условиях: топ-3 рецепта Pinterest

3. Рецепт консервации березового сока

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Ингредиенты:

Березовый сок - 1 л.;

Сахар - 100 гр.;

Лимонная кислота - 4 гр.

Приготовление:

Процедить сок через марлю. Добавить лимонную кислоту. Всыпать лимонную кислоту. Нагреть жидкость до кипения, но не допускать бурления. Процедить горячий сок через марлю. Разлить по стерилизованным емкостям. Поместить закупоренные емкости с соком в кастрюлю с горячей водой. Оставить на 15 минут.

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