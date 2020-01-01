Родом из детства: рецепт пирожных “Персики”

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Пирожные “Персики” помнят все, кто застал советский период в истории Украины. Этот десерт лежал на полках гастрономов рядом с вафельными трубочками со сгущеным молоком и пирожными “Картошка”. Хозяйки находились в постоянных поисках рецептов “настоящих” персиков, и не у каждой лакомство получалось. Сегодня, этот десерт практически не готовят, считая его не модным, отдавая предпочтение “Тирамису”, капкейкам, мусовым тортам. Мы предлагаем вспомнить вкус этого лакомства, которое отличается простотой приготовления.
Чтобы приготовить пирожные “Персики” необходимы классические ингредиенты: мука, яйца, сахар, сливочное масло и сметана. Для крема используют вареное сгущеное молоко, в которое добавляют персиковый джем. Соотношение сгущенки и джема не должно превышать 4:1. В серединку “персиков” можно поместить миндальный орешек, тогда персик будет совсем как настоящий - со съедобной “с косточкой”. Чтобы пирожные напоминали фрукт, необходимо добиться красно-желтого цвета “кожуры”. Проще - приготовить пищевой краситель хорошего качества, сложнее - получить сок из моркови и свеклы. В итоге получается потрясающе нежное пирожное, в меру пористое и очень сочное. Хранятся готовые пирожные “Персики” довольно долго - до 4 дней, необходимо только накрыть их пищевой пленкой.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить шарлотку с консервированными персиками.
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