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Куриные наггетсы в домашних условиях

28 февраля, 11:32Комментариев:0
Любимое блюдо из McDonalds - запросто можно приготовить дома.
Ингредиенты
  • Куриное филе 1 кг.
  • Яйца 2 шт
  • Паприка, сухой чеснок по 2 ч.л.
  • Перец
  • Соль
  • Кукурузные хлопья (несладкие), панировочные сухари по 100 г;
  • Карри 1 ч.л
  • Растительное масло
Куриные наггетсы в домашних условиях
Куриные наггетсы в домашних условиях / Pinterest.com

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Куриные наггетсы - закуска из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле. Слово “наггет”  означает “самородок” и появилось в лексиконе американцев во времена золотой лихорадки. Через сотню лет ученый Роберт Бейкер создал рецепт куриного филе в идеальной, крепкой и очень хрустящей корочке, но не запатентовал его. В 1980 году Chicken McNuggets впервые появились в McDonalds. Но сегодня наггетсы готовят не только разные популярные сети питания, но и маленькие кафе быстрого питания. 

Уже почти сорок лет любителей наггетсов интересует вопрос, как же они готовятся, и можно ли это сделать в домашних условиях. В исходном рецепте куриных наггетсов, куриное филе перетирали, формировали небольшие кусочки, которые потом панировали в смеси из муки, яиц и панировочных сухарей. При этом обваливали в панировке дважды, что обеспечивало герметичность, мясной сок оставался внутри. Далее наггетсы обжаривали во фритюре. Сегодня наггетсы делают из цельного куриного филе.

Предлагаем приготовить наггетсы по оригинальному рецепту. Мясо советуем замариновать в смеси из паприки, сухого чеснока и черного перца. В качестве панировки можно использовать кукурузные хлопья либо панировочные сухари.

Куриные наггетсы в домашних условиях
Куриные наггетсы в домашних условиях
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Отбить куриное филе, нарезать небольшими кусочками. 
  2. Соединить паприку, сухой чеснок, черный перец, соль. 
  3. Перемешать вместе с мясом, мариновать в течение часа.
  4. Взбить яйца венчиком.
  5. Измельчить кукурузные хлопья в блендере.
  6. Разделить мясо на две части. Одну половину обвалять в кукурузных хлопьях, вторую в панировочных сухарях.
  7. Обмакнуть каждый кусочек мяса в яйце, обвалять в кукурузных хлопьях.
  8. Обжаривать на сковороде либо запечь в духовке 20 минут при температуре 180 С.
  9. Обвалять вторую часть мяса в яйце, потом в смеси панировочных сухарей и карри.
  10. Обжаривать на сковороде, на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Ранее мы писали, как запечь курицу на соли.

 

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Теги:наггетсы,блюда из курицы,куриное мясо,McDonalds,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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