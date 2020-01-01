28 февраля, 11:32 Комментариев:0

Любимое блюдо из McDonalds - запросто можно приготовить дома.

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Куриные наггетсы - закуска из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле. Слово “наггет” означает “самородок” и появилось в лексиконе американцев во времена золотой лихорадки. Через сотню лет ученый Роберт Бейкер создал рецепт куриного филе в идеальной, крепкой и очень хрустящей корочке, но не запатентовал его. В 1980 году Chicken McNuggets впервые появились в McDonalds. Но сегодня наггетсы готовят не только разные популярные сети питания, но и маленькие кафе быстрого питания.

Уже почти сорок лет любителей наггетсов интересует вопрос, как же они готовятся, и можно ли это сделать в домашних условиях. В исходном рецепте куриных наггетсов, куриное филе перетирали, формировали небольшие кусочки, которые потом панировали в смеси из муки, яиц и панировочных сухарей. При этом обваливали в панировке дважды, что обеспечивало герметичность, мясной сок оставался внутри. Далее наггетсы обжаривали во фритюре. Сегодня наггетсы делают из цельного куриного филе.

Предлагаем приготовить наггетсы по оригинальному рецепту. Мясо советуем замариновать в смеси из паприки, сухого чеснока и черного перца. В качестве панировки можно использовать кукурузные хлопья либо панировочные сухари.

Куриные наггетсы в домашних условиях Pinterest.com

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Приготовление:

Отбить куриное филе, нарезать небольшими кусочками. Соединить паприку, сухой чеснок, черный перец, соль. Перемешать вместе с мясом, мариновать в течение часа. Взбить яйца венчиком. Измельчить кукурузные хлопья в блендере. Разделить мясо на две части. Одну половину обвалять в кукурузных хлопьях, вторую в панировочных сухарях. Обмакнуть каждый кусочек мяса в яйце, обвалять в кукурузных хлопьях. Обжаривать на сковороде либо запечь в духовке 20 минут при температуре 180 С. Обвалять вторую часть мяса в яйце, потом в смеси панировочных сухарей и карри. Обжаривать на сковороде, на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

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