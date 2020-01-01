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Рецепт на обед: жульен с курицей и грибами с белым соусом

Сегодня, 11:59Комментариев:0
Пошаговый рецепт приготовления классического французского жульена с соусом бешамель.
Ингредиенты
  • Курица, шампиньоны по 500 г
  • Лук репчатый 2 шт
  • Растительное масло
  • Сыр твердый 300 г
  • Соль
  • Перец
  • Для соуса:
  • Мука 2 ст.л.
  • Сливки (12%) 500 мл
  • Сливочное масло 100 г
Рецепт на обед: жульен с курицей и грибами с белым соусом
Рецепт на обед: жульен с курицей и грибами с белым соусом / pinterest

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Жульен - блюдо французской кухни, относящееся к горячим. Ранее носило название - кокот, поэтому посуду в которой готовили жульен, назвали кокотницей. Известно, что в переводе “кокот” означает “петух”, соответственно готовили блюдо из куриного мяса. Собственно, рецепт жульена с курицей - самый распространенный. Нередко в жульен добавляют грибы, сыр, В XXI веке жульен есть в меню многих известных ресторанов. Блюдо готовится недолго, на все понадобится около часа.

Чтобы приготовить жульен с курицей и грибами, важно разделить процесс на две части: подготовку ингредиентов и запекание. Не менее важен в жульене соус. Во Франции к жульену готовят соус бешамель. Запекают жульен в кокотницах и в наше время. Можно использовать как керамические, так и металлические предметы. Не менее популярен жульен в горшочках из съедобного теста - тарталетках или буше. 

Рецепт на обед: жульен с курицей и грибами с белым соусом
Рецепт на обед: жульен с курицей и грибами с белым соусом

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Приготовление:

  1. Нарезать лук кубиками, а грибы и курицу средними кусочками.
  2. Обжарить слегка лук на растительном масле, добавить грибы и жарить до появления сока.
  3. Добавить курицу, соль, перец по вкусу. Перемешать.
  4. Тушить 15 минут, переложить в форму для выпечки.
  5. Обжарить слегка муку на сухой сковороде, добавить сливочное масло.
  6. Влить сливки постоянно помешивая довести до консистенции густой сметаны. Посолить. 
  7. Залить мясо с грибами соусом, посыпать тертым сыром.
  8. Запекать 45 минут при температуре 180 С до появления румяной корочки.

Ранее мы писали, как приготовить грибной киш.

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Теги:жульен,блюда с грибами,жульен с грибами,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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