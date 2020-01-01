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Пошаговый рецепт приготовления классического французского жульена с соусом бешамель.

Рецепт на обед: жульен с курицей и грибами с белым соусом

Рецепт на обед: жульен с курицей и грибами с белым соусом / pinterest

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Жульен - блюдо французской кухни, относящееся к горячим. Ранее носило название - кокот, поэтому посуду в которой готовили жульен, назвали кокотницей. Известно, что в переводе “кокот” означает “петух”, соответственно готовили блюдо из куриного мяса. Собственно, рецепт жульена с курицей - самый распространенный. Нередко в жульен добавляют грибы, сыр, В XXI веке жульен есть в меню многих известных ресторанов. Блюдо готовится недолго, на все понадобится около часа.

Чтобы приготовить жульен с курицей и грибами, важно разделить процесс на две части: подготовку ингредиентов и запекание. Не менее важен в жульене соус. Во Франции к жульену готовят соус бешамель. Запекают жульен в кокотницах и в наше время. Можно использовать как керамические, так и металлические предметы. Не менее популярен жульен в горшочках из съедобного теста - тарталетках или буше.

Рецепт на обед: жульен с курицей и грибами с белым соусом

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Приготовление:

Нарезать лук кубиками, а грибы и курицу средними кусочками. Обжарить слегка лук на растительном масле, добавить грибы и жарить до появления сока. Добавить курицу, соль, перец по вкусу. Перемешать. Тушить 15 минут, переложить в форму для выпечки. Обжарить слегка муку на сухой сковороде, добавить сливочное масло. Влить сливки постоянно помешивая довести до консистенции густой сметаны. Посолить. Залить мясо с грибами соусом, посыпать тертым сыром. Запекать 45 минут при температуре 180 С до появления румяной корочки.

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