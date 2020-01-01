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Рецепт праздничного кулича с большим количеством яиц, изюмом и специями.

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Сегодня начинается Масленица, через неделю - Великий пост, не за горами и Пасха. Предлагаем вспомнить рецепт пасхального кулича. Кулич - главный кулинарный атрибут Светлого Христового Воскресения. В каждом доме есть свои традиционный рецепт кулича, но всегда есть место новым вкусам. Поэтому хозяйки ищут все новые рецепты куличей. Их насчитывается не один десяток, очень вкусными выпекают куличи на Западной Украине. Во-первых, к пасхальной выпечке там относятся очень ответственно, обращают внимание на приметы.

Тесто для куличей, которые пекут на Западной Украине, получается мягким и эластичным, а выпечка - воздушной. В рецептуре присутствует большое количество яичных желтков - 10-20 шт. и много сливочного масла. Обязательно добавляют в кулич изюм, реже - орехи и цукаты. Чтобы выпечка получилась ароматной, добавляют ваниль, кардамон, корицу. Нередко кулич поливают сверху белковой глазурью. Предлагаем приготовить кулич по-домашнему. Как и все куличи, он готовится не быстро, и главное сделать правильный замес.

Как готовят кулич на Западной Украине - рецепт Pinterest.com

Приготовление:

Закипятить молоко. Добавить муку (100 гр) в кипящее молоко и быстро размешать до получения эластичной массы. Развести дрожжи в 100 мл. теплого молока, смешать с мукой (100 гр). Оставить на 10 минут. Соединить обе смеси, накрыть, оставить на час. Растереть добела желтки, сахар и соль. Добавить в дрожжевую смесь вместе с оставшейся мукой. Замесить тесто, оставить на 2 часа для подъема. Влить небольшими порциями теплое жидкое сливочное масло. Дать тесту подойти вторично. Осадить тесто, добавить изюм, предварительно обваляв его в муке. Дать тесту подойти в третий раз. Выпекать в формах 45 минут.

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