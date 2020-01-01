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Куриное филе на скорую руку от Юлии Панковой

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Ведущая Юлия Панкова поделилась рецептом.
Куриное филе на скорую руку от Юлии Панковой
Куриное филе на скорую руку от Юлии Панковой
Pinterest.com

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Ведущая «Ревизора» на Новом канале, кулинар и гастроэксперт Юлия Панкова любит готовить блюда из курицы. Это быстро и вкусно, а еще – полезно. Итак, скорее на кухню

Для многих людей самым любимым видом мяса является куриное филе. Оно нежное, малокалорийное и богато белком. А еще его легко и быстро готовить. Можно жарить, тушить, варить, запекать и фаршировать. Блюда получаются различными и хорошо сочетаются со многими гарнирами.

Куриное филе на скорую руку от Юлии Панковой
Куриное филе на скорую руку от Юлии Панковой
Pinterest.com

Юлия Панкова – не исключение. И у нее есть собственный рецепт приготовления филе.

Когда-то увидела на немецком канале, как готовить филе курицы с сыром и беконом, – рассказывает Юля. – Помню, тогда повар предлагала использовать сыр «Филадельфия». Я решила приготовить филе с другим, более дешевым сливочным сыром. Вкус блюда очень пикантный, ведь сыр смягчает филе, а бекон создает нежную корочку. Делюсь с вами рецептом. Быстро, легко, вкусно и очень оригинально.

Ингредиенты (на 6 порций):

  • 6 шт. – куриных филе
  • 400 г – сливочного сыра
  • 500 г – бекона (тонко порезанного)
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Зачистите филе – снимите с мяса пленочки
  2. В каждом куске сделайте аккуратный надрез-карман. Главное, чтобы кусок при этом оставался целостным.
  3. Каждое филе начините сыром.
  4. Оберните куски беконом так, чтобы не было видно курицы.
  5.  Последний шаг – отправьте в духовку, нагретую до температуры 180 градусов, на 30 минут. Блюдо готово!

Ранее мы писали, как приготовить паштет из тунца и авокадо. 

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Теги: филе, Юлия Панкова, Ревизор, новый канал
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