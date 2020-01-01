Как вкусно засолить сало: рецепт с рассолом

Читай также: Заливной пирог с фрикадельками: вкусный рецепт
Соленое сало - традиционный украинский продукт. Засолить свежее сало могут практически в каждой украинской семье. Рецептов засола сала существует ни один десяток, было бы что солить. Речь идет о правильном выборе основного ингредиента.
Советы по выбору качественного сала:
обратить внимание на цвет - он должен быть однородный белый или розоватый;
шкурка должна быть ровной и гладкой, без щетины;
на сале должно присутствовать клеймо ветеринарной службы;
сало должно иметь сладковато-молочный запах, если он специфический - значит перед вами хряк;
проткнуть сало ножом, зубочисткой или спичкой, это должно делаться легко либо с небольшим сопротивлением.
Сало перед приготовлением обязательно промывают под проточной водой и обсушивают. Солить сало можно исключительно с солью либо добавлять специи: перец черный горошком, перец душистый горошком, лавровый лист, чеснок, тмин, семена укропа. Многие бояться пересолить сало, но этого делать не следует - сало уникальный продукт, который вберет в себя соли столько, сколько это необходимо.
Мы предлагаем рецепт засола сала в рассоле. Сало получается очень ароматным, долго не стареет.
Читай также: Готовим заливной пирог с зеленым луком и сыром
Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить ножку ягненка в клюквенно-мятном соусе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил