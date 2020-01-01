Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как вкусно засолить сало: рецепт с рассолом

Сегодня, 12:30Комментариев:0
Советы, как правильно выбрать сало и вкусный способ его замариновать.
Ингредиенты
  • Сало 1,5 кг
  • Для рассола:
  • Вода 1 л.
  • Соль каменная 200 г.
  • Лавровый лист 3 шт.
  • Гвоздика 5 шт.
  • Душистый перец горошком 10 шт.
  • Черный перец горошком 20 шт.
  • Чеснок 4 зубца
  • Молотая смесь перцев
Как вкусно засолить сало: рецепт с рассолом
Как вкусно засолить сало: рецепт с рассолом / Pinterest.com

Читай также: Заливной пирог с фрикадельками: вкусный рецепт

Соленое сало - традиционный украинский продукт. Засолить свежее сало могут практически в каждой украинской семье. Рецептов засола сала существует ни один десяток, было бы что солить. Речь идет о правильном выборе основного ингредиента.

Советы по выбору качественного сала:

обратить внимание на цвет - он должен быть однородный белый или розоватый;

шкурка должна быть ровной и гладкой, без щетины;

на сале должно присутствовать клеймо ветеринарной службы;

сало должно иметь сладковато-молочный запах, если он специфический - значит перед вами хряк;

проткнуть сало ножом, зубочисткой или спичкой, это должно делаться легко либо с небольшим сопротивлением.

Сало перед приготовлением обязательно промывают под проточной водой и обсушивают. Солить сало можно исключительно с солью либо добавлять специи: перец черный горошком, перец душистый горошком, лавровый лист, чеснок, тмин, семена укропа. Многие бояться пересолить сало, но этого делать не следует - сало уникальный продукт, который вберет в себя соли столько, сколько это необходимо. 

Мы предлагаем рецепт засола сала в рассоле. Сало получается очень ароматным, долго не стареет. 

Как вкусно засолить сало: рецепт с рассолом
Как вкусно засолить сало: рецепт с рассолом
Pinterest.com

Читай также: Готовим заливной пирог с зеленым луком и сыром

Приготовление:

  1. Добавить в кастрюлю с водой соль, специи. Довести до кипения, дать остыть.
  2. Нарезать сало на порционные куски, уложить в глубокую емкость шкуркой вверх.
  3. Залить холодным рассолом, специи тоже выложить к салу.
  4. Поставить сверху груз, оставить на сутки при комнатной температуре.
  5. Убрать в холодильник, чтобы оно хорошо охладилось.
  6. Натереть сало кусочки сала чесноком, присыпать молотой смесью перцев.

Ранее мы писали, как приготовить ножку ягненка в клюквенно-мятном соусе. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:сало,шпиг,сало в рассоле,,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь