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Советы, как правильно выбрать сало и вкусный способ его замариновать.

Как вкусно засолить сало: рецепт с рассолом

Как вкусно засолить сало: рецепт с рассолом / Pinterest.com

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Соленое сало - традиционный украинский продукт. Засолить свежее сало могут практически в каждой украинской семье. Рецептов засола сала существует ни один десяток, было бы что солить. Речь идет о правильном выборе основного ингредиента.

Советы по выбору качественного сала:

обратить внимание на цвет - он должен быть однородный белый или розоватый;

шкурка должна быть ровной и гладкой, без щетины;

на сале должно присутствовать клеймо ветеринарной службы;

сало должно иметь сладковато-молочный запах, если он специфический - значит перед вами хряк;

проткнуть сало ножом, зубочисткой или спичкой, это должно делаться легко либо с небольшим сопротивлением.

Сало перед приготовлением обязательно промывают под проточной водой и обсушивают. Солить сало можно исключительно с солью либо добавлять специи: перец черный горошком, перец душистый горошком, лавровый лист, чеснок, тмин, семена укропа. Многие бояться пересолить сало, но этого делать не следует - сало уникальный продукт, который вберет в себя соли столько, сколько это необходимо.

Мы предлагаем рецепт засола сала в рассоле. Сало получается очень ароматным, долго не стареет.

Как вкусно засолить сало: рецепт с рассолом Pinterest.com

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Приготовление:

Добавить в кастрюлю с водой соль, специи. Довести до кипения, дать остыть. Нарезать сало на порционные куски, уложить в глубокую емкость шкуркой вверх. Залить холодным рассолом, специи тоже выложить к салу. Поставить сверху груз, оставить на сутки при комнатной температуре. Убрать в холодильник, чтобы оно хорошо охладилось. Натереть сало кусочки сала чесноком, присыпать молотой смесью перцев.

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