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Оригинальный рецепт паштета из авокадо и тунца

Сегодня, 10:50Комментариев:0
Рецепт вкусного паштета из рыбы и авокадо, которое подойдет для праздника.
Ингредиенты
  • Авокадо 1 шт.
  • Консервированный тунец 120 г.
  • Яйца 2 шт.
  • Фисташки горсть
  • Лимонный сок
  • Черный перец молотый
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Майонез домашний опционально
Оригинальный рецепт паштета из авокадо и тунца
Оригинальный рецепт паштета из авокадо и тунца / Pinterest.com

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Праздничные рецепты, блюда по которым реально готовить каждый день, - самые востребованные в кулинарии. Многим хочется есть вкусно, при этом готовить быстро и бюджетно. Продуктов, из которых одинаково получаются вкусные и полезные блюда, как для праздничного, так и повседневного стола - не так много. Один из них - авокадо. Это недорогой фрукт, современный суперфуд, который можно включить в состав салатов, супов, холодных закусок и бутербродов. Авокадо отлично сочетается со многими продуктами.

Рецептов приготовления блюд с авокадо довольно много, самыми популярными считаются: гуакамоле, супы-пюре, закуски с добавлением морепродуктов, например, суши.

Предлагаем приготовить вкусный паштет из авокадо с консервированным тунцом. Важно выбрать спелый плод, когда при надавливании на кожицу остается след, который потом исчезает. Задание выбрать хорошее авокадо - не из легких, ведь авокадо растет в тропиках и, чтобы довезти его в Европу, плоды срывают недозревшими. Авокадо может дойти в домашних условиях, если поместить плод в бумажный пакет и оставить в темном месте на несколько дней. 

Оригинальный рецепт паштета из авокадо и тунца
Оригинальный рецепт паштета из авокадо и тунца
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Очистить авокадо, вынуть косточку.
  2. Сварить яйца всмятку, охладить.
  3. Измельчить орехи.
  4. Нарезать мелко лук.
  5. Измельчить в блендере авокадо, тунец, яйца и орехи до получения паштета требуемой консистенции. 
  6. Добавить лук, немного лимонного сока. 
  7. Чтобы паштет не был сухим, добавить немного домашнего майонеза.
  8. Приправить солью и перцем. Перемешать. 
  9. Подавать с хлебцами, гренками, свежим хлебом.

Ранее мы писали, что готовить в пост.

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Теги:авокадо,тунец,паштет,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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