Оригинальный рецепт паштета из авокадо и тунца

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Праздничные рецепты, блюда по которым реально готовить каждый день, - самые востребованные в кулинарии. Многим хочется есть вкусно, при этом готовить быстро и бюджетно. Продуктов, из которых одинаково получаются вкусные и полезные блюда, как для праздничного, так и повседневного стола - не так много. Один из них - авокадо. Это недорогой фрукт, современный суперфуд, который можно включить в состав салатов, супов, холодных закусок и бутербродов. Авокадо отлично сочетается со многими продуктами.
Рецептов приготовления блюд с авокадо довольно много, самыми популярными считаются: гуакамоле, супы-пюре, закуски с добавлением морепродуктов, например, суши.
Предлагаем приготовить вкусный паштет из авокадо с консервированным тунцом. Важно выбрать спелый плод, когда при надавливании на кожицу остается след, который потом исчезает. Задание выбрать хорошее авокадо - не из легких, ведь авокадо растет в тропиках и, чтобы довезти его в Европу, плоды срывают недозревшими. Авокадо может дойти в домашних условиях, если поместить плод в бумажный пакет и оставить в темном месте на несколько дней.
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Приготовление:
Ранее мы писали, что готовить в пост.
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