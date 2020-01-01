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Рецепт вкусного паштета из рыбы и авокадо, которое подойдет для праздника.

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Праздничные рецепты, блюда по которым реально готовить каждый день, - самые востребованные в кулинарии. Многим хочется есть вкусно, при этом готовить быстро и бюджетно. Продуктов, из которых одинаково получаются вкусные и полезные блюда, как для праздничного, так и повседневного стола - не так много. Один из них - авокадо. Это недорогой фрукт, современный суперфуд, который можно включить в состав салатов, супов, холодных закусок и бутербродов. Авокадо отлично сочетается со многими продуктами.

Рецептов приготовления блюд с авокадо довольно много, самыми популярными считаются: гуакамоле, супы-пюре, закуски с добавлением морепродуктов, например, суши.

Предлагаем приготовить вкусный паштет из авокадо с консервированным тунцом. Важно выбрать спелый плод, когда при надавливании на кожицу остается след, который потом исчезает. Задание выбрать хорошее авокадо - не из легких, ведь авокадо растет в тропиках и, чтобы довезти его в Европу, плоды срывают недозревшими. Авокадо может дойти в домашних условиях, если поместить плод в бумажный пакет и оставить в темном месте на несколько дней.

Оригинальный рецепт паштета из авокадо и тунца Pinterest.com

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Приготовление:

Очистить авокадо, вынуть косточку. Сварить яйца всмятку, охладить. Измельчить орехи. Нарезать мелко лук. Измельчить в блендере авокадо, тунец, яйца и орехи до получения паштета требуемой консистенции. Добавить лук, немного лимонного сока. Чтобы паштет не был сухим, добавить немного домашнего майонеза. Приправить солью и перцем. Перемешать. Подавать с хлебцами, гренками, свежим хлебом.

Ранее мы писали, что готовить в пост.

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