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Как приготовить диетическое лакомство, которое станет источником витаминов и микроэлементов - подробный рецепт.

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Правильное питание заключается в употреблении исключительно здоровой еды. Питаясь правильно, человек исключает из рациона фастфуд, десерты с сахаром, алкоголь. Доказано, что питаясь правильно, можно избавиться от лишнего веса. В современной кулинарии существует целый раздел, посвященный пп-блюдам. Особое внимание уделяют десертам. ПП не исключает сладкое, просто в десертах отсутствует сахар, яйца, молоко, сливочное масло.

Предлагаем приготовить вкусный ПП пирог, где основой выступают овсяные хлопья, тыква и яблоки. Он получается сочный, мягкий, с хрустящей корочкой и приятным карамельным вкусом, благодаря кокосовому (тростниковому) сахару. Начинка выкладывается слоями, сверху все посыпается посыпкой из кокосовой стружки и овсяных хлопьев с добавлением растительного масла и кокосового (тростникового) сахара. ПП пирог с овсянкой и фруктами готовится относительно быстро - весь процесс занимает не более часа.

ПП пирог с овсянкой и тыквой: подробный видеорецепт Pinterest.com

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Приготовление:

Измельчить овсяные хлопья в блендере, смешать с рисовой и цельнозерновой мукой, кокосовым сахаром, солью, разрыхлителем. Добавить растительное масло, перемешать. Очистить тыкву от семян и нитей, натереть на крупной терке. Очистить яблоки от кожуры, семян и плодоножек. Натереть на крупной терке, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели. Застелить дно формы бумагой для выпечки. Бока смазать растительным маслом, присыпать их мукой. Выложить на дно формы 1/4 часть мучной смеси. Выложить вторым слоем - 1/3 натертой тыквы. Выложить третьим слоем - 1/3 натертых яблок. Повторить ту же очередность слоев еще дважды. Приготовить посыпку из овсяных хлопьев, кокосовой стружки, растительного масла и кокосового сахара. Посыпать сверху собранный пирог. Выпекать 45 минут при температуре 190 °C. Оставить в форме до полного остывания.

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