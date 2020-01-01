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ПП пирог с овсянкой и тыквой: подробный видеорецепт

36 мин назадКомментариев:0
Как приготовить диетическое лакомство, которое станет источником витаминов и микроэлементов - подробный рецепт.
Ингредиенты
  • Овсяные хлопья (измельченные) 100 г.
  • Мука рисовая 70 г.
  • Мука пшеничная цельнозерновая 50 г.
  • Сахар кокосовый (или тростниковый) 60 г.
  • Соль щепотка
  • Разрыхлитель теста 1 ч. л.
  • Масло растительное (рафинированное), свежевыжатый лимонный сок по 3 ст. л.
  • Тыква 250 г.
  • Яблоки 3 шт.
  • Для посыпки
  • Кокосовая стружка 30 г.
  • Хлопья овсяные 2 ст. л.
  • Масло растительное (рафинированное) 1 ст. л.
  • Сахар кокосовый (или тростниковый) 2 ч. л.
ПП пирог с овсянкой и тыквой: подробный видеорецепт
ПП пирог с овсянкой и тыквой: подробный видеорецепт / Pinterest.com

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Правильное питание заключается в употреблении исключительно здоровой еды. Питаясь правильно, человек исключает из рациона фастфуд, десерты с сахаром, алкоголь. Доказано, что питаясь правильно, можно избавиться от лишнего веса. В современной кулинарии существует целый раздел, посвященный пп-блюдам. Особое внимание уделяют десертам. ПП не исключает сладкое, просто в десертах отсутствует сахар, яйца, молоко, сливочное масло. 

Предлагаем приготовить вкусный ПП пирог, где основой выступают овсяные хлопья, тыква и яблоки. Он получается сочный, мягкий, с хрустящей корочкой и приятным карамельным вкусом, благодаря кокосовому (тростниковому) сахару. Начинка выкладывается слоями, сверху все посыпается посыпкой из кокосовой стружки и овсяных хлопьев с добавлением растительного масла и кокосового (тростникового) сахара. ПП пирог с овсянкой и фруктами готовится относительно быстро - весь процесс занимает не более часа. 

ПП пирог с овсянкой и тыквой: подробный видеорецепт
ПП пирог с овсянкой и тыквой: подробный видеорецепт
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Измельчить овсяные хлопья в блендере, смешать с рисовой и цельнозерновой мукой, кокосовым сахаром, солью, разрыхлителем.  
  2. Добавить растительное масло, перемешать.
  3. Очистить тыкву от семян и нитей, натереть на крупной терке.
  4. Очистить яблоки от кожуры, семян и плодоножек. Натереть на крупной терке, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели.
  5. Застелить дно формы бумагой для выпечки. Бока смазать растительным маслом, присыпать их мукой.
  6. Выложить на дно формы 1/4 часть мучной смеси. 
  7. Выложить вторым слоем - 1/3 натертой тыквы. 
  8. Выложить третьим слоем - 1/3 натертых яблок.
  9. Повторить ту же очередность слоев еще дважды.
  10. Приготовить посыпку из овсяных хлопьев, кокосовой стружки, растительного масла и кокосового сахара.
  11. Посыпать сверху собранный пирог. 
  12. Выпекать 45 минут при температуре 190 °C.
  13. Оставить в форме до полного остывания.

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Теги:тыква,блюда из тыквы,пирог,пп,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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