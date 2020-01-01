ПП пирог с овсянкой и тыквой: подробный видеорецепт

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Правильное питание заключается в употреблении исключительно здоровой еды. Питаясь правильно, человек исключает из рациона фастфуд, десерты с сахаром, алкоголь. Доказано, что питаясь правильно, можно избавиться от лишнего веса. В современной кулинарии существует целый раздел, посвященный пп-блюдам. Особое внимание уделяют десертам. ПП не исключает сладкое, просто в десертах отсутствует сахар, яйца, молоко, сливочное масло.
Предлагаем приготовить вкусный ПП пирог, где основой выступают овсяные хлопья, тыква и яблоки. Он получается сочный, мягкий, с хрустящей корочкой и приятным карамельным вкусом, благодаря кокосовому (тростниковому) сахару. Начинка выкладывается слоями, сверху все посыпается посыпкой из кокосовой стружки и овсяных хлопьев с добавлением растительного масла и кокосового (тростникового) сахара. ПП пирог с овсянкой и фруктами готовится относительно быстро - весь процесс занимает не более часа.
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Приготовление:
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