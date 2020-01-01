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Рецепт молочной каши с лапшой, которую можно подавать на завтрак или на обед.

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Молочный суп - уникальное блюдо, которое подойдет как на завтрак, так и на обед. Это аппетитное и сытное блюдо, благодаря своим необычным вкусовым качествам, оно понравится всем членам семьи. Особенно любят молочный суп дети, ведь его нередко готовят в детских садах. Рецептов приготовления молочного супа в кулинарии насчитывается несколько десятков, но самый популярный вариант - с макаронными изделиями. Готовят молочный суп также с рисом, клецками, овсянкой, грибами и рыбой. По сути, первое блюдо на молочной основе может быть приготовлено с любыми овощами, крупами, сыром, грибами.

Мы предлагаем приготовить молочный суп с домашней вермишелью либо любыми имеющимися мелкими макаронными изделиями. В дополнение к овощам, а это картофель и лук, идет плавленый сыр. Молочный суп с макаронами и сыром готовится быстро и легко, важно только обеспечить ему непригораемость. Поэтому для варки молочных супов используют кастрюли с толстым дном. Очень нежным получится молочный суп сваренный в мультиварке. Подавать молочный суп можно с гренками, белым хлебом, сдобной выпечкой.

Из детства: молочный суп с домашней лапшой Pinterest.com

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Приготовление:

1. Вскипятить молоко и воду в кастрюле с толстым дном.

2. Почистить лук, целиком опустить в кипящий бульон. После варки, вынуть.

3. Нарезать мелкими кубиками картофель, добавить в бульон.

4. Варить четверть часа до готовности картофеля.

5. Лук вытащить из бульона, он нам больше не понадобится

6. Натереть на терке плавленный сыр, добавить в бульон и помешивать, пока полностью не растворится.

7. Добавить сахар и соль.

9. Добавить лапшу, довести до кипения, выключить плиту.

10. Добавить сливочное масло, дать настояться 15 мин.

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